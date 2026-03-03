Медия без
Иран избра нов върховен лидер

03 Март 2026
Моджтаба Хаменеи
Моджтаба Хаменеи

Съветът на експертите избра Моджтаба Хаменеи, син на Али Хаменеи, за следващ върховен лидер на Иран, съобщи Iran International.

Моджтаба е роден през 1969 г. в Мешхед и е второто дете в семейството на бившия лидер на Иран Али Хаменеи. След като завършва училище, изучава теология. През 1999 г. продължава образованието си в религиозния център на свещения за шиитите град Кум, след което става духовен служител. 

Моджтаба не е високопоставен духовен деец и няма официална роля в режима. Той е духовник от среден ранг. Наскоро държавните медии започнаха да го наричат аятолах, което се тълкува като опит за легитимиране на неговата позиция.

Вторият син на Хаменеи е известен със значителното си влияние зад кулисите и близките си връзки с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР), най-влиятелният военен орган в страната, както и с доброволческата паравоенна формация Басидж. Моджтаба е служил в Революционната гвардия по време на войната между Иран и Ирак (1987–1988), където е изградил силни връзки с висши военни командири.

През 2019 г. срещу него бяха наложени санкции от страна на САЩ. Според американското Министерство на финансите, баща му е делегирал значителна част от правомощията си на него, въпреки че Моджтаба никога не е заемал изборен пост.

Изборът на Моджтаба е донякъде изненадващ. До сега потенциалния му избор бе под въпрос, защото той свързан с идеята за наследствена власт. Ислямската революция от 1979 г. беше насочена срещу монархията, и предаването на властта от баща на син се счита за противоречащо на принципите на иранската република. Влиянието на КСИР обаче очевидно е било по-силно от този принцип. 

