Избухва нова енергийна война

Иран атакува с дронове рафинерията на Qatar Energy в Рас Лафан и резервоар за съхранение на вода в електроцентралата Месаид. В резултат на това Qatar Energy обяви спиране на производството на втечнен природен газ (LNG) в това съоръжение.

Започва нова енергийна война - така световни агенции определиха новата фаза от военния конфликт в Близкия изток, след началото на американските и израелските удари срещу Иран.

Техеран отвърна с блокада на Ормузския проток, през който минават 1/5 от световните доставки на петрол, а от днес и с ракетни обстрели и използване на дронове срещу нефтена инфраструктура в съседните страни-производителки на петрол.

Катарското министерство на отбраната съобщи, че Иран е използвал дронове, за да атакува рафинерията на Qatar Energy в Рас Лафан и резервоар за съхранение на вода в електроцентралата Месаид. В резултат на това Qatar Energy обяви, че спира производството на втечнен природен газ (LNG) в това съоръжение.

Преди това бе атакуван най-големият нефтен терминал в света Ras Tanura, който се намира в Саудитска Арабия. Бяха разпространени кадри на бушуващ пожар на територията на рафинерията Amarco в Рас Танура. През терминала минава 7% от световното потребление на нефт.

В отговор Саудитска Арабия заплаши да атакува ирански петролни съоръжения. Саудитците са готови да нанесат мащабен удар срещу иранската петролна инфраструктура, ако Техеран предприеме координирана атака срещу съоръжения на Saudi Aramco. Иран е третият по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Катар също заплаши да отговори с ракетни обстрели. Говорителят на катарското външно министерство Маджид ал-Ансари заяви пред CNN, че страната му "си запазва правото на ответни мерки" срещу Иран, след като Техеран атакува страната от Персийския залив.

В официално изявление Министерството на отбраната на Катар уточни: "Един дрон е насочил удара към резервоар за вода, принадлежащ на електроцентрала в Месаид, а друг - към енергийно съоръжение в индустриалния град Рас Лафан, принадлежащо на компанията Qatar Energy. Всички щети и загуби, произтичащи от атаката, ще бъдат оценени от съответните органи и по-късно ще бъде публикувано официално изявление".

Рас Лафан се намира на 80 км от катарската столица Доха.

ЦЕНОВИ СКОК

След новината за спирането на производството на втечнен природен газ Qatar Energy, цената на синьото гориво скочи с 50% от началото на военните удари, започнали в събота, 31 март. Цената на европейския природен газ на нидерландския хъб TTF надхвърли 45 евро за мегаватчас.

По обед фючърсите се бяха покачили с близо 30% към едномесечен връх около 40,80 евро за мегаватчас, отчитайки риска военната ескалация в Близкия изток да застраши световните доставки на втечнен природен газ (LNG).

При петрола ценовият скок бе по-лек - първоначално с 10% до 82 долара за барел на Лондонската борса, след което бе отбелязано лека корекция надолу до 79 долара.



