МВР затяга охраната на летища и обекти с американско и израелско присъствие

Активно взаимодействаме с другите ведомства, засилено е полицейското присъствие на обекти, касаещи израелско и американско присъствие, каза пред медиите директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) гл. комисар Любомир Николов във връзка със ситуацията в Близкия изток.

Той добави, че към настоящия момент са взети всички предохранителни мерки. Засилено е и присъствието на полицейски служители около летищата.

Само ден по-рано, на въпроса дали заради войната в Иран трябва да се засилят мерките за сигурност у нас, особено около чувствителни обекти, зам.министърът на отбраната Йордан Божилов отговори: "Това също е обект на анализ от службите, основно от ДАНС. На този етап не виждам преки заплахи за България и нашите граждани, но ситуацията се следи постоянно."

Божилов коментира и опасенията, че военното присъствие на американски самолети-цистерни може да превърне летището в потенциална цел. "От службите и на заседанията беше ясно заявено, че няма информация за повишен риск. Летището работи нормално, а твърденията, че е затворено за военни цели, са неверни. Затварянето беше свързано с ремонтни дейности", заяви зам.шефът на МО.

За въпросните самолети властите твърдят, че са за учение в България, че нямат нищо общо с операцията в Иран и че не са мърдали от летището в София. "Самолетите цистерни за зареждане във въздуха - десет KC-135, продължават да са на летище София. Това е, както сме обявили, и по нотата и заявката на САЩ - развръщане на наша територия с цел тренировка по засиленото предно присъствие на източния фланг на алианса. Това са нашите ангажименти по линия на колективната отбрана. България няма никакви други ангажименти по отношение на използването на тези самолети", каза само преди два дни военният министър.

В същото време очевидец пусна в понеделник видео, за което твърди, че показва как 4 от американските военни самолети на летището в София са излетели снощи.

"Летящите цистерни" Boeing KC-135 Stratotanker се използват за презареждане на бойни самолети във въздуха. Самолетите вече са 15 и са докарани собствени цистерни за зареждането им, камиони за противообледенителни процедури и цялата останала наземна техника за тяхното обслужване, съобщи във фейсбук пилотът, експерт и водещ на телевизионно предаване за авиация Александър Богоявленски. Той публикува снимки, на които се виждат военни камиони-цистерни пред самолетите.

Първи за въпросните самолети написа във Фейсбук дипломатът и бивш зам.министър Милен Керемедчиев. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро" написа той. Това даде повод за слухове, че машините са част от струпването на американски военни сили за възможна атака срещу Иран.

Преди дни имаше изслушване на министри в парламента по темата. Тогава външният министър Надежда Нейнски и военният министър Атанас Запрянов обясниха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София. Поводът е провеждането на обучение във връзка с мерките за засилена бдителност на НАТО, чрез които се укрепва източният фланг на алианса. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г.

Според министрите употребата на цивилното летище за такива ангажименти е предварително декларирана. Военните летища нямат капацитета да поемат такъв брой самолети, които според даденото разрешение могат да стигнат до 15 едновременно, заедно с 500 души обслужващ персонал.