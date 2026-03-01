Определен е временен върховен лидер на Иран

Висшият ирански духовник Алиреза Арафи ще изпълнява функциите на временен върховен лидер на Иран след убийството на Али Хаменей, съобщи близката до официалните власти в Иран агенция ISNA. Аятолах Арафи ще ръководи временния съвет до избора но нов лидер съгласно конституцията на Иран.

Името на Арафи попада в почти всички прогнози кой ще поеме режима в Техеран след смъртта на Хаменей. 67-годишният духовник в момента е заместник-председател на Събранието на експертите и е бил член на могъщия Съвет на пазителите. Този съвет е надпарламентарен орган, който се състои от 12 духовни лица, експерти по ислямско право. Съветът има последната дума по законопроектите на парламента, утвърждава кандидати за най-ключовите постове в страната, включително депутатите от Меджлиса, министрите в правителството и президента на републиката.

Арафи не е толкова известен, но е администратор с опит и техническа грамотност, описва го Си Ен Ен. Автор е на 24 книги и статии, известен е като довереник на Хаменей и ръководител на иранската семинарна система.