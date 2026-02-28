Иран пусна петролните доставки през Ормузкия проток

Ден след като блокира Ормузкия проток за петролни танкери, Иран вдигна забраната за преминаване. "Ормузкият проток ще е отворен до по-нататъшна разпоредба", съобщи бившият командаващ Корпусът на гвардейците на ислямската революция и секретар на Съвета за определяне на политическата целесъобразност генерал Мохсен Резаи, цитиран от "Файненшъл таймс". Той обаче предупреди, че американските военни кораби остават "законни цели" за иранските дронове.

След началото на операцията на САЩ и Израел срещу Иран много държави сами спряха танкерите си. По данни на Kpler трафикът вчера е паднал със 70%. 11 танкера с втечнен газ, плаващи към или от Катар, са спрели, пише Bloomberg.

Вчера Иран затвори Ормузкия проток, през който минава ключов маршрут от доставките на горива от Близкия изток.

Ормузкият проток е ключова морска пътна артерия, която се намира между Оман и Иран и свързва Персийския залив с Оманския и Арабско море. Енергийната информационна администрация на САЩ го определя като "най-важния маршрут за пренос на петрол в света". Според данните оттам минават 30% от световната търговия с петрол и 20% от търговията с втечнен газ.

По данни на консултантската компания Vortexa средно на ден през протока преминават около 20 милиона барела суров петрол, кондензат и други горива. Катар, който е един от най-големите производители на втечнен природен газ, в света, също разчита изключително много на трафика през Ормузкия проток за своя износ.

Основните дестинации, към които пътува петролът, са Китай, Индия, Япония и Южна Корея. Тези четири държави получават общо около 70% от суровия петрол и кондензат, които минават през ключовия проток. Техните пазари ще бъдат най-сериозно засегнати в случай на прекъсване на доставките.

🚨🇮🇷 Iran just closed the Strait of Hormuz.



20% of the world's oil supply could stop moving.



They were floating that possibility ever since tensions started. That scenario just happened.



Every tanker in the Gulf is stopped right now.



Source: Reuters pic.twitter.com/l03MdyfEjC — Steel Eagle USA (@crypto_mem_dgn) 28 февруари 2026 г.

Премиерът Андрей Гюров съобщи, че една от темите на Съвета за сигурност към МС са били именно потенциални проблеми с доставките на петрол от региона. Той заяви, че "Лукойл Нефтохим Бургас" има нужните запаси за няколко месеца напред и не се очаква криза с горивата. Възможно е обаче да се стигне до повишаване на цената. Външният министър Надежда Михайлова добави, че са разработени алтернативни маршрути за доставка на горива в случай на нужда.

Предупреждение

Министерството на транспорта на САЩ призова гражданските кораби да избягват Ормузкия проток, Оманския залив, Персийския залив и Арабско море. В предупреждението се посочва, че на 28 февруари в тези райони е имало „значителна военна активност“ и на корабите се препоръчва да избягват тези води, ако е възможно до 7 март.