Исландия организира референдум за присъединяване към ЕС

Днес, 07:27
Криструн Фростадотир и Доналд Туск на пресконференцията във Варшава.
ЕПА/БГНЕС
Исландия ще проведе през следващите месеци референдум за присъединяване към ЕС. Това заяви исландският премиер Криструн Фростадотир на пресконференция във Варшава, съобщи TVP World.

"През идните месеци ще работим по подготовката на референдум за евентуално подновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз", каза Фростадотир след среща с полския премиер Доналд Туск, предаде БГНЕС.

Рейкявик прекрати преговорите за членство в ЕС през 2013 г. след четири години разговори. Повишаването на разходите за живот и продължаващата война в Украйна през последните години обаче възродиха интереса на островната държава към влизане в блока, сочат социологически проучвания.

Фростадотир подчерта, че Исландия се стреми към по-задълбочено сътрудничество с европейските си партньори, изтъквайки споделените демократични ценности и сходния подход към предизвикателствата в областта на сигурността. Тя посочи, че правителството ѝ вижда ползи в по-тясното обвързване с ЕС, като същевременно запази националната идентичност на страната.

От своя страна Туск заяви, че интересът на Исландия показва, че ЕС "остава привлекателен за много държави", отхвърляйки твърденията, че блокът отслабва. По думите му Варшава и Рейкявик имат сходна оценка за регионалните заплахи и са единни, че само справедлив мир в Украйна, гарантиращ независимостта ѝ и край на руската агресия, може да осигури дългосрочна стабилност в Европа.

Двамата лидери обсъдиха и икономическото сътрудничество, като Исландия посочи опита си в областта на геотермалната енергия като потенциален принос към полски проекти в развитие.

