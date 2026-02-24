След "радикалния завой" БСП заседна на старото място

Когато Крум Зарков беше избран за лидер на БСП , от редиците на градската десница дойде силна вълна на ентусиазъм . Зарков е млад, със западно образование, не желае партията му да се обвързва с ГЕРБ и ДПС – това беше достатъчно, за да въодушеви ПП-ДБ, че се сдобиват с нов съюзник. Битката с Делян Пеевски обаче далеч не изчерпва интересите на новото ръководство на "Позитано" 20, където гледат в посоки, които изобщо нямат пресечна точка с обединението.

Това се видя от кадровите размествания на партийния връх – както в парламентарната група, така и в Изпълнителното бюро на БСП. Вярно, от бюрото изпаднаха хората, които доскоро движеха столетницата в същия коловоз като ГЕРБ и ДПС – като бившия лидер и вицепремиер в кабинета "Желязков" Атанас Зафиров, ексминистърът на социалната политика Борислав Гуцанов, шефът на парламентарната група Драгомир Стойнев и заместникът му Кирил Добрев. Последните двама бяха сменени и в групата.

Начело на червените депутати обаче застана Наталия Киселова . А тя беше председател на Народното събрание през по-голямата част от краткия живот на коалиционното правителство, в което БСП участваше. След това, с края на кабинета, обратно в парламента се завръщат и представителите на партията в него, които бяха избрани като депутати в края на 2024 г. - Зафиров, Гуцанов и колегите им бивши министри Иван Иванов и Манол Генов.

Да се чудим ли тогава защо парламентарната група е разцепена?

Не успява да подкрепи дори ветото на президента Илияна Йотова върху Изборния кодекс. И това при положение, че в държавния глава се кълнат всички – и лагерът на Зарков, и този на Зафиров. Да не се окаже, че половината група на БСП остава заедно с ГЕРБ, ДПС и ИТН?

Интересни са някои от "новата смяна" в Изпълнителното бюро. Всъщност, няма много ново в тях. Като заместници на Зарков влязоха Атанас Мерджанов, Жельо Бойчев и Донка Михайлова – все познати от миналото партийни фигури. И което е по-важно, зам.-председателският си пост запази Иван Таков – шефът на столичната организация и на червената група в софийската община. Когато кабинетът "Желязков" подаде оставка , той се обяви за свикване на партиен конгрес , който да изтласка тогавашния лидер. Така на практика се откри пътят пред Зарков да овладее партийния връх.

Пък и да обърнем внимание на факта,

че в бюрото постъпи Сергей Станишев. Бившият премиер ръководеше БСП през 2013 г., когато вкара партията си в поредно управление с ДПС, което издигна Пеевски за шеф на ДАНС и отключи мощно гражданско недоволство. Сега ще подкрепя ли линията на Зарков за борба с лидера на "Новото начало"? Прави впечатление, че член на тясното партийно ръководство стана и Светлана Шаренкова – позната с подкрепата си за Румен Радев и радетел на близостта с Русия.

А последните позиции на "Позитано" 20 трябва да са се излели като студен душ върху ПП-ДБ. Ръководството на БСП обяви, че ЕС върви към "опасна милитаризация" , и се противопостави на мощното нарастване на военните разходи, за което ратуват Брюксел и водещите страни-членки на съюза. След това определи областните управители, назначени от служебния кабинет на Андрей Гюров, като "партийни креатури", а оставката на вицепремиера Стоил Цицелков – като "фалстарт" на правителството. Всъщност, единственото, в което подкрепя служебната власт, е опитите й да отстрани главния прокурор Борислав Сарафов.