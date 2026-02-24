След "радикалния завой" БСП заседна на старото място

Когато Крум Зарков беше избран за лидер на БСП, от редиците на градската десница дойде силна вълна на ентусиазъм. Зарков е млад, със западно образование, не желае партията му да се обвързва с ГЕРБ и ДПС – това беше достатъчно, за да въодушеви ПП-ДБ, че се сдобиват с нов съюзник. Битката с Делян Пеевски обаче далеч не изчерпва интересите на новото ръководство на "Позитано" 20, където гледат в посоки, които изобщо нямат пресечна точка с обединението.
Това се видя от кадровите размествания на партийния връх – както в парламентарната група, така и в Изпълнителното бюро на БСП. Вярно, от бюрото изпаднаха хората, които доскоро движеха столетницата в същия коловоз като ГЕРБ и ДПС – като бившия лидер и вицепремиер в кабинета "Желязков" Атанас Зафиров, ексминистърът на социалната политика Борислав Гуцанов, шефът на парламентарната група Драгомир Стойнев и заместникът му Кирил Добрев. Последните двама бяха сменени и в групата.
Начело на червените депутати обаче застана Наталия Киселова. А тя беше председател на Народното събрание през по-голямата част от краткия живот на коалиционното правителство, в което БСП участваше. След това, с края на кабинета, обратно в парламента се завръщат и представителите на партията в него, които бяха избрани като депутати в края на 2024 г. - Зафиров, Гуцанов и колегите им бивши министри Иван Иванов и Манол Генов.
Да се чудим ли тогава защо парламентарната група е разцепена?
Не успява да подкрепи дори ветото на президента Илияна Йотова върху Изборния кодекс. И това при положение, че в държавния глава се кълнат всички – и лагерът на Зарков, и този на Зафиров. Да не се окаже, че половината група на БСП остава заедно с ГЕРБ, ДПС и ИТН?
Интересни са някои от "новата смяна" в Изпълнителното бюро. Всъщност, няма много ново в тях. Като заместници на Зарков влязоха Атанас Мерджанов, Жельо Бойчев и Донка Михайлова – все познати от миналото партийни фигури. И което е по-важно, зам.-председателският си пост запази Иван Таков – шефът на столичната организация и на червената група в софийската община. Когато кабинетът "Желязков" подаде оставка, той се обяви за свикване на партиен конгрес, който да изтласка тогавашния лидер. Така на практика се откри пътят пред Зарков да овладее партийния връх.
Пък и да обърнем внимание на факта,
че в бюрото постъпи Сергей Станишев. Бившият премиер ръководеше БСП през 2013 г., когато вкара партията си в поредно управление с ДПС, което издигна Пеевски за шеф на ДАНС и отключи мощно гражданско недоволство. Сега ще подкрепя ли линията на Зарков за борба с лидера на "Новото начало"? Прави впечатление, че член на тясното партийно ръководство стана и Светлана Шаренкова – позната с подкрепата си за Румен Радев и радетел на близостта с Русия.
А последните позиции на "Позитано" 20 трябва да са се излели като студен душ върху ПП-ДБ. Ръководството на БСП обяви, че ЕС върви към "опасна милитаризация", и се противопостави на мощното нарастване на военните разходи, за което ратуват Брюксел и водещите страни-членки на съюза. След това определи областните управители, назначени от служебния кабинет на Андрей Гюров, като "партийни креатури", а оставката на вицепремиера Стоил Цицелков – като "фалстарт" на правителството. Всъщност, единственото, в което подкрепя служебната власт, е опитите й да отстрани главния прокурор Борислав Сарафов.
Сега на "Позитано" 20 доминира групата, която клони към Румен Радев – както във външната политика, така и за правителството, което експрезидентът обяви за "партиен кабинет". В същото време, бившите съюзници на ГЕРБ и ДПС запазват силни позиции. По-същественото е, че когато стане въпрос за партийни позиции и външна политика, между двата лагера няма драматични разлики. Никой засега не показва намерение да преобърне радикално партията. Този завой още не се е състоял, а може и въобще да не се случи.