Кабинетът "Желязков" подаде оставка

Правителството подава оставка, обяви премиерът Росен Желязков в парламента. По всяка вероятност гласуването на оставката ще влезе утре в дневния ред на парламента.

Решението, взето от управляващата коалиция на ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и ИТН, идва след внушителните протести, свикани от ПП-ДБ, на които недоволни от властта граждани настояваха за оставката. То беше обявено малко преди в пленарната зала да се проведе гласуване по вота на недоверие за провал в областта на икономическата политика, внесен от ПП-ДБ. Управляващите изпревариха гласуването с подадената оставка.

"Властта произтича от суверена, това е гласът на народа. Ние чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението, чуваме го осъзнато и затова трябва да бъдем на висотата на техните искания, а те са за оставка на правителството. За оставката глас издигнаха и млади, и стари. Тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства, като отстояването на демокрацията", посочи Желязков.

Той изтъкна, че кабинетът е събрал разнородни политически сили, обединени около желанието България да продължи по европейския път на развитие. Той изреди това, което смята за постижения на правителството - влизането в еврозоната, постигането на макроикономическа стабилност, ръст в държавните приходи, увеличаване на покупателната способност и проект на "бюджет на социалната защита".

"Всичко това сякаш не можа да бъде докрай обяснено или нашите опоненти не пожелаха да го разберат. Но това не е упрек към гражданите, които протестират. Ние осъзнаваме, че протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, протест на оценката за начина, по който ценностите, както ги разбираме в демократичния свят, се изпълняват. Това е протест за ценности, не социален протест, не протест срещу политическия опонент за политики", каза той.

Според него правителството няма да може да въведе страната в първите месеци на 2026 г. "по един спокоен път", както би могло да го направи "само едно правителство, натрупало опит, познаващо администрацията".

"Това сякаш гражданите го оставят на заден план. Затова протестите трябва да излъчат своите автентични заявки за това как се вижда управлението на страната в прехода към избори през 2026 г. Това обаче гражданите трябва да го адресират към лидерите на протеста. Трябва да излъчат своите формални лидери, за да могат те да заявят тяхната визия за управлението през турбулентните месеци. Това не е просто хвърляне на ръкавицата към Асен Василев, Ивайло Мирчев, Атанас Атанасов, ако щете и президента Радев. Преходът трябва да бъде гарантиран и тази гаранция трябва да бъде казана сега, преди гласуването на бюджета. Ако парламентът не го приеме до края на този месец, правителството ще внесе удължителен бюджет", обясни Желязков.

Премиерът постави под съмнение способността на гражданите да разберат какво се случва. "Дали гражданското общество осъзнава предизвикателствата, пред които е изправено, е друг въпрос, който предстои да бъде анализиран в бъдеще", каза той.

РЕАКЦИИ

Веднага след него взе думата Станислав Балабанов от ИТН. Той заяви пред журналисти, че управляващите трябва да се съобразят с мнението на обществото, въпреки че според него "днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос преди време". Той назова лидерите на ПП-ДБ, които определи като "бащите на хаоса" и предрече, че те ще се опитат страната да навлезе неподготвено в еврозоната.

Колегата му Тошко Йорданов посочи, че трите формации, които официално влизат в управлението, вече не носят отговорност за него, след като няма да има правителство. "На много работодатели и синдикати след време ще им се плаче за бюджета, който сега няма да бъде приет. На много от вас също ще ви се плаче от нещата, които могат да се случат от 1 януари, защото съзнателно предизвикания хаос води до хаос във всички нива на обществото. Но част от обществото предпочете това. Няма проблем, не сме закопчани за тази власт, но отговорността от тук нататък е на всички онези, които предизвикаха този хаос - за финансовото състояние на страната, за цените, за липсата на бюджет", добави Йорданов.

Според водача на "ДПС-Ново начало" - санкционираният за корупция Делян Пеевски, решението за оставката е на мандатоносителя ГЕРБ-СДС, БСП и ИТН. Той също прехвърли цялата отговорност за бъдещи действия на ПП-ДБ. Пеевски обаче ги предупреди, че "печелившият е друг и да идва още днес", като не уточни кого точно има предвид.

"Правителството не беше свалено от опозицията, а от гражданското общество", коментира лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него в настоящото Народно събрание няма възможност за друго мнозинство, което да излъчи кабинет. Предстоят избори, преди които според Василев трябва да се измени Изборният кодекс, за да се въведе изцяло машинно гласуване.

Изявлението на ПП-ДБ започна със скандал заради недоволни медии, които се обидиха, че мястото на политическото изказване на обединението беше преместено от пред пленарната зала до т.нар. "трибунка", където така или иначе би трябвало да се правят политическите изказвания. След кратък спор чии медии са на Пеевски, се премина и към същината на изказването.

ПП-ДБ се обединиха около тезата, че трябва да се проведат честни избори,"а не такива, опорочени от изборни манипулации". "Гражданската енергия успя да спре да се построи "държава с главно д", каза съпредседателят на ПП-ДБ Асен Василев.

Другият съпредседател в обединението Ивайло Мирчев пък заяви, че няма да участват "в каквото и да е преконфигуриране" на евентуален кабинет. "Искаме да отидем на честни избори. Ако хората с прякор си представят, че ще обикалят страната - няма да ви оставим да дишате", закани се Мирчев. А пък Божидар Божанов заяви, че "България отива на нови избори заради тези, които отказаха да подпишат санитарния кордон".

ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ

Въпреки подадената оставка все пак депутатите се върнаха в пленарната зала, за да гласуват символично вота на недоверие. Срещу правителството гласуваха ПП-ДБ, "Възраждане", един депутат от БСП, АПС, МЕЧ, "Величие" и един независим депутат. Управляващото мнозинство и ДПС не присъстваха в залата.

Председателят на парламента Рая Назарян закри заседанието поради липса на кворум. А докато се разиграваше тази сценка, опозицията пееше песента от протестите "Когато падне Пеевски".