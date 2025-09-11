Опозицията се надцаква за вота на недоверие

От "Възраждане" ще подпишат вота на недоверие на ПП-ДБ, ако ПП-ДБ подпишат вот на недоверие на националистите с тема водната криза. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти.

''Омръзна ни да задаваме въпроси кога вотът на недоверие ще бъде внесен и виждаме, че очевидно ПП-ДБ нямат намерение да внесат вот. Напомняме, че във втората половина на юли месец подготвихме вот, който е във връзка с провала на правителството за справяне с безводието в страната и управлението на ВиК сектора. В този вот има положени 43 подписа, трябват ни 5, за да го внесем'', каза Костадинов. И изтъкна, че хората му ще подкрепят всеки един вот, но ако получат подкрепа за техния.

Националистите ще изпратят покана до ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, на която изискват отговор още днес. "В противен случай трите формации да напуснат парламента", призова той.

Още преди лятната ваканция на парламента от ПП-ДБ заявиха, че през септември ще внесат вот на недоверие на тема "завладяната държава". Вчера съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов поясни, че случаят с пребития полицейски шеф в Русе също ще бъде сред мотивите на вота.

Днес ПП-ДБ попариха надеждите на "Възраждане", че ще подкрепят техния вот. "По отношение на безводието това е голям проблем, не се решава с подписи, а с обикаляне на страната. Безводието и корупцията, която го поражда, е част от завладяната държава, което е и темата на нашия вот. Няма как да се кача на руското влакче", заяви другия съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев.