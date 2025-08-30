Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски

"Пеевски и ДПС-НН са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов преди беше един стар лъв, отглеждан в златна клетка от Пеевски. В момента е един стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски." Това обяви депутатът и водач на ДаБГ Ивайло Мирчев в интервю пред БНТ тази сутрин.

По думите му, в момента се "подменят основите на политическото и икономическото влияние в Пловдив и Варна, които досега бяха в полето на ГЕРБ, вече са в полето на ДПС". Така, смята Мирчев, накрая партията на Пеевски ще "изяде" тази на Борисов.

Според депутата водачът на "Новото начало" е реалният премиер на страната, а Росен Желязков само формално е такъв. "Почти няма министър, на който Пеевски да звънне и той да не рапортува. По-голямата част от министрите казват – да, слушам, изпълнявам", твърди Мирчев.

Той отрече, че коалицията ДБ, в която участва неговата партия ДаБГ, би заместила ДПС-НН като партньор на ГЕРб-СДС. Той напомни, че в началото на септември с колегите му ще внесат вот на недоверие по тема "завладяната държава", насочен именно срещу влиянието на Пеевски в управлението, а на 3 септември ще се включат в протеста на "Инициатива Правосъдие за всеки".

Мирчев обаче не коментира какви са възможностите за успех на вота на недоверие. От думите му се разбра, че няма да бъде търсена подкрепа от "Възраждане". "Те правят това, което им каже Бойко Борисов", отсече депутатът от ДБ.