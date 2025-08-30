Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мирчев: Борисов е стар лъв, притиснат от хипопотама Пеевски

Нелегитимен център на власт около ДПС-НН владее всички институции в държавата, смята лидерът на ДаБГ

Днес, 12:02
Ивайло Мирчев
БГНЕС
Ивайло Мирчев

"Пеевски и ДПС-НН са на път да погълнат ГЕРБ. Бойко Борисов преди беше един стар лъв, отглеждан в златна клетка от Пеевски. В момента е един стар лъв, който е притиснат в ъгъла от хипопотама Пеевски." Това обяви депутатът и водач на ДаБГ Ивайло Мирчев в интервю пред БНТ тази сутрин.

По думите му, в момента се "подменят основите на политическото и икономическото влияние в Пловдив и Варна, които досега бяха в полето на ГЕРБ, вече са в полето на ДПС". Така, смята Мирчев, накрая партията на Пеевски ще "изяде" тази на Борисов.

Според депутата водачът на "Новото начало" е реалният премиер на страната, а Росен Желязков само формално е такъв. "Почти няма министър, на който Пеевски да звънне и той да не рапортува. По-голямата част от министрите казват – да, слушам, изпълнявам", твърди Мирчев.

Той отрече, че коалицията ДБ, в която участва неговата партия ДаБГ, би заместила ДПС-НН като партньор на ГЕРб-СДС. Той напомни, че в началото на септември с колегите му ще внесат вот на недоверие по тема "завладяната държава", насочен именно срещу влиянието на Пеевски в управлението, а на 3 септември ще се включат в протеста на "Инициатива Правосъдие за всеки".

Мирчев обаче не коментира какви са възможностите за успех на вота на недоверие. От думите му се разбра, че няма да бъде търсена подкрепа от "Възраждане". "Те правят това, което им каже Бойко Борисов", отсече депутатът от ДБ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ивайло Мирчев, Бойко Борисов, Делян Пеевски, вот на недоверие

Още новини по темата

Ивайло Мирчев: 400 агенти от ДАНС ще бъдат пенсионирани по списък
28 Авг. 2025

Радев и Борисов си приписват инвестицията на "Райнметал"
25 Авг. 2025

Тотална депутатска логорея удави "т. нар. безводие"

21 Авг. 2025

Кортежът ми е по-голям от кортежа ти
20 Авг. 2025

Калин Стоянов: Президентът е превърнал НСО в таксиметрова фирма
18 Авг. 2025

Борисов: Радев, ПП и Пеевски действат в синхрон
15 Авг. 2025

Експерти вещаят хаос заради идеите на Пеевски за КПК
01 Авг. 2025

Пеевски официално предложи да се закрие КПК
30 Юли 2025

Европрокуратурата ще се настани в бившата централа на ДПС
28 Юли 2025

Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
28 Юли 2025

Борисов: Вече нямаме мнозинство, щом Пеевски премина към ПП-ДБ
26 Юли 2025

Съдът окончателно даде ДПС на Пеевски
25 Юли 2025

Опозицията се саморазкъсва, докато подготвя вот на недоверие
25 Юли 2025

Част от опозицията се изпокара заради вота на недоверие
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар