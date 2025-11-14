Медия без
ДБ подават сигнал в прокуратурата за "гоненицата" в дома на Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ каза, че вчера се шегувал как крил в Банкя шефа на фалиралата КТБ

Днес, 11:28
Съпредседателят на "Да, Българяия" Ивайло Мирчев
БГНЕС
Съпредседателят на "Да, Българяия" Ивайло Мирчев

От "Демократична България" подготвят сигнал до прокуратурата във връзка с внезапните признания на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за "гоненицата" между Делян Пеевски и шефа на фалиралата КТБ Цветан Василев, разиграла се в дома на герберския лидер.

Вчера Борисов разказа пред журналисти в парламента, че преди 11 години (около времето на фалита на КТБ - б.а.) е позволил на Цветан Василев да се скрие в къщата му от Делян Пеевски. И се обяви за "ятак" на шефа на фалиралата банка. Днес обаче Борисов далеч не звучеше толкова убеден в думите си. На поредица от въпроси защо Цветан Василев е ходил в дома му, какво са си говорили и какво е предизвикало страха му от Пеевски, Борисов отговори, че не знае, както и че "те тогава бяха заедно".

От думите му излезе, че всичко, което разказа вчера, е било шега. "Глупости, нали вчера се шегувах с колежките", отговори Борисов на въпрос на репортер дали наистина е крил Василев "като ятак". "Мога да се шегувам колкото искам и с когото си искам", каза той. И допълни, че всъщност Цветан Василев го е посетил в дома му "ей така", за да го види. "Когато бяха приятели с Пеевски, не идваха при мен. А после вече, когато не бяха приятели, идваха"каза още Борисов. Накрая се закани, че ще си тръгне, ако се продължи с въпроси в същия дух.

Сега на основата на разследване на "Бивол" от 2016 г. "Демократична България" ще подадат сигнал до прокуратурата. Според тях в разследването "е показана схема, по която е придобит "Булгартабак". "Възможно ли е Цветан Василев да му е показал тази схема (на Борисов - б. а.) и да са водили разговори за личности, свързани с "Булгартабак", попита съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. От ДБ ще поискат да се установи кой е присъствал на срещата и "колко геройски Борисов е крил Цветан Василев от Пеевски".

Според ДБ обществото трябва да научи цялата истина, ако е свързана с "котараци" и разграбване на български държавни активи. Т.нар. котараци са група, близка на Бойко Борисов от кметските му години, свързана с Александър Сталийски. 

 

