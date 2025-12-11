Борисов: От днес ще бъдем силна опозиция

ГЕРБ няма да прави опити да състави ново правителство в този парламент, а минава в опозиция. Оставката на кабинета ще влезе за разглеждане като първа точка в утрешната програма на депутатите. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в първото си изявление, след като премиерът Росен Желязков обяви края на кабинета си.

"Никакво преформатиране няма да има. Техните тарикатски номера няма да минат. Няма повече да се катери на гърба ми никой", закани се Борисов по адрес на ПП-ДБ.

Управляващите няма повече да се занимават и с държавния бюджет, който беше приет на първо четене в парламентарните комисии и в петък беше планирано да влезе в пленарната зала. "Никакъв бюджет няма да се гледа от нас", отсече Борисов.

Той дълго време говори за това, което вижда като постижения на правителството. "Аз не намирам нито една грешка във важните неща, които направихме", каза водачът на ГЕРБ. Той предупреди, че отсега нататък за всичко, което ще се случи, ПП-ДБ ще носят отговорност. А собствената си формация похвали, че през цялото време се е държала като "истинска европейска народна партия".

От една страна, Борисов обясняваше, че със съпартийците му не бива да се сърдят на младите хора на протеста, които искат по-добро бъдеще. От друга, говореше, че "олигарсите бяха там".

По думите му, няма да има нови сглобки след предсрочните избори. "Този, който ни прави сглобката, го застреляха, така че нямаме такъв канал", добави той.

"След днес ще бъдем силна опозиция", констатира Борисов. Той посъветва съпартийците си да си почиват, защото "сега ни предстои да гледаме отстрани какво ще направят тези многознайковци". Накрая предрече, че ПП-ДБ ще "направят всичко като в София, тогава ние ще сме в кондиция и ще вървим към успех".