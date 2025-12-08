Медия без
ДПС-НН разказали на зам.-външен министър на САЩ за хората

Кристофър Смит разговарял и с Бойко Борисов

08 Дек. 2025Обновена
Искра Михайлова, Кристофър Смит, Станислав Анастасов
Заместник-председателите на Движението за права и свободи Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов имаха възможността да се срещнат с г-н Крис Смит, заместник-помощник държавен секретар на САЩ, съобщи ДПС-НН тази вечер.
"Ние ценим изключително полезната дискусия и обмен на мнения за това как България и САЩ могат да укрепят партньорството си и различните области, в които можем да работим заедно, за да подобрим живота на своите граждани. Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ.
Ние разбираме и оценяваме значението на Стратегическия диалог между нашите страни и напълно подкрепяме усилията на българското правителство да работи за бъдещо сътрудничество със САЩ.
Ние ценим днешната среща и дискусия като стъпка в посока на по-нататъшно добро партньорство", се казва в съобщението.

Американският зам.-държавен секретар Смит се е срещнал и с лидера на ГЕРБ. 

Включването на България в програмата на САЩ за безвизови пътувания е дългогодишен национален приоритет, който се следи с голяма чувствителност от българските граждани. Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща в централата на ГЕРБ с Кристофър Смит, заместник помощник държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение у нас във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ.

На срещата са присъствали Георг Георгиев, министър на външните работи и Жечо Станков, министър на енергетиката, уточнява Борисов в профила си във Facebook.

"България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро", съобщава бившият премиер.

По думите му със Смит са обсъдили ключовите теми от двустранния дневен ред - енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност.

"Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство", заявява още лидерът на ГЕРБ и продължава: "Акцент в разговора беше сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Изразих благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде 6-месечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на "Лукойл" в България. Потвърдих ангажимента ни за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона. Обсъдихме и напредъка по ключовите проекти за диверсификация, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии".

"Придобиването на нови самолети F-16 Block 70, на бронирани машини Stryker, както и активните съвместни учения са важни стъпки за повишаване на нашите бойни способности и за укрепване на Източния фланг на НАТО. Обсъдихме също задълбочаването на партньорството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия", добавя Бойко Борисов.

И в съобщението на ГЕРБ, и на ДПС-НН не се казва какво е отвърнал зам.-държавният секретар.  Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски се надява горещо да му бъдат свалени американските санкции по закона "Магнитски". 

