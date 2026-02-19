Борисов каза "лама" и се изсмя звучно

Въпреки че президентът Илияна Йотова даде да се разбере, че не носи отговорност за министрите в служебното правителство на Андрей Гюров, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че кабинетът е ангажимент именно на Йотова.

Герберският лидер направи това по време на среща с министрите на ГЕРБ от правителството с БСП и ИТН, на която присъстваха бившият премиер Росен Желязков, зам.-министърът Томислав Дончев, финансовият министър Теменужка Петкова, министърът на туризма Мирослав Боршош, на правосъдието Георги Георгиев и на енергетиката Жечо Станков. Вътрешният министър Даниел Митов отсъстваше. "Дани Митов са го задържали в министерството, не са свършили още. Дано да не го задържат", каза Борисов през смях.

Монологът на Борисов бе пълен с похвали за подалия оставка кабинет на Желязков и с упреци към настоящото служебно правителство. Изказването си герберският лидер завърши с думата "лама" и звучен смях. Това е и първият коментар на Борисов по отношение на казуса "Петрохан". Преди това непонятно как навърза "Боташ" и ню уейв (new wave, нова вълна).

За служебния министър на отбраната Атанас Запрянов Борисов заяви, че ГЕРБ може да поеме отговорност. За вицепремиера, отговорен за прозрачността на изборите, Стоил Цицелков, каза, че ако е вярно това, което се пише за него, е голяма грешка на Йотова и Гюров, че са го допуснали в кабинета. Тази сутрин зам.-шефът на ИТН Тошко Йорданов изчете от парламентарната трибуна декларация, която бе изпълнена с обвинения към Цицелков, но без каквито и да е доказателства.

"Този път няма от какво да се срамуваме! Ако сме правили грешки, е било от работа! Който не работи, не греши, но с вдигната глава трябва да отидем при нашите избиратели и симпатизанти", заяви Борисов. След което направи жест като за молитва, каза "лама" и се изсмя.