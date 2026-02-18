Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ПП-ДБ събират подписи за оставката на Рая Назарян

Днес, 10:48
Лидерът на ПП-ДБ Асен Василев
БГНЕС
Лидерът на ПП-ДБ Асен Василев

Председателят на ПП-ДБ Асен Василев заяви по БНТ, че обединението започва да събира подписи за оставката на Рая Назарян като председател на парламента, защото, по думите му, отказва да спази закона.

"Внесохме и други промени в Закона за Националната служба за охрана, които по друг начин ограничават възможността Пеевски и Борисов да имат охрана – само при военно положение.", каза Василев. И добави, че  Назарян бави разпределянето на предложенията по комисии вече шест, а не три дни, както е по-правилник. "Вчера изпрати писмо, че няма да го разпредели за разглеждане в комисиите, защото промените са същите по същество, а те не са", обясни Василев.

По думите му Назарян пази Борисов и Пеевски, защото знае, че има мнозинство за тези промени. "Имаме две седмици в този парламент, поне едно добро нещо да свършим. Парите за охраната на Борисов и Пеевски са достатъчни да се построят две детски градини", допълни Василев. 

Сагата със свалянето на охраната на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и на герберския водач Бойко Борисов приключи през януари, когато в гласуване и прегласуване парламентът първо реши да свали охраната от НСО на двамата политици, а след 30 минути гласува да я запази благодарение на рязка промяна във вота на ИТН. Законопроектът беше внесен от ПП-ДБ и подкрепен от "Възраждане", четирима от БСП и депутатите на ИТН, АПС и МЕЧ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

НСО, Делян Пеевски, Бойко Борисов

Още новини по темата

Зарков се изправя срещу инстинкта за власт на БСП
10 Февр. 2026

Борисов поиска Йотова незабавно да назначи служебен премиер
06 Февр. 2026

Бащата на Кирил Петков очаква скенер на мозъка да оневини сина му
30 Яну. 2026

Прокуратурата разследва доходи на Пеевски
22 Яну. 2026

Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
22 Яну. 2026

Борисов зададе опорки на кметове на ГЕРБ
16 Яну. 2026

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

Обрат: ИТН спасиха охраната от НСО на Борисов и Пеевски

14 Яну. 2026

"Да, БГ": Не може да има честни избори със Сарафов
08 Яну. 2026

Борисов винаги си намира приятели
07 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Борисов се вбеси от поклонението на ПП-ДБ на Тюркян чешма
29 Дек. 2025

ИТН поиска да се върнат на Радев колите на НСО
19 Дек. 2025

Комисия в НС прие да падне охраната на Борисов и Пеевски
18 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?