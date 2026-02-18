ПП-ДБ събират подписи за оставката на Рая Назарян

Председателят на ПП-ДБ Асен Василев заяви по БНТ, че обединението започва да събира подписи за оставката на Рая Назарян като председател на парламента, защото, по думите му, отказва да спази закона.

"Внесохме и други промени в Закона за Националната служба за охрана, които по друг начин ограничават възможността Пеевски и Борисов да имат охрана – само при военно положение.", каза Василев. И добави, че Назарян бави разпределянето на предложенията по комисии вече шест, а не три дни, както е по-правилник. "Вчера изпрати писмо, че няма да го разпредели за разглеждане в комисиите, защото промените са същите по същество, а те не са", обясни Василев.

По думите му Назарян пази Борисов и Пеевски, защото знае, че има мнозинство за тези промени. "Имаме две седмици в този парламент, поне едно добро нещо да свършим. Парите за охраната на Борисов и Пеевски са достатъчни да се построят две детски градини", допълни Василев.

Сагата със свалянето на охраната на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски и на герберския водач Бойко Борисов приключи през януари, когато в гласуване и прегласуване парламентът първо реши да свали охраната от НСО на двамата политици, а след 30 минути гласува да я запази благодарение на рязка промяна във вота на ИТН. Законопроектът беше внесен от ПП-ДБ и подкрепен от "Възраждане", четирима от БСП и депутатите на ИТН, АПС и МЕЧ.