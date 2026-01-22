Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата разследва доходи на Пеевски

Сигналът е подаден от "Да, България" през септември

22 Яну. 2026Обновена
Делян Пеевски
BGNES
Делян Пеевски

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнала на съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните доходи на санкционирания за корупция като олигарх лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Това става ясно от съобщение, разпратено от партията.

В него се припомня, че през септември Мирчев и Божанов изпратиха сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор. Според лидерите на "Да, България" Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат и тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци.

"Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци. Институциите следва да проверят всичко това и макар те да се контролират от него, това са числа, които могат да се сметнат. Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист", коментира през септември Божанов.

От "Да, България" казват, че от публично достъпната информация е видимо несъответствието между декларираните от Пеевски получени дивиденти и декларираните от неговите дружества изплатени дивиденти. Така например в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларирани дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент в публичния регистър са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени - в размер малко над 4 млн. лв.

 Съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - “ИНТРЪСТ ЕАД” и “ИНТ ЕООД”. В други дружества Пеевски не фигурира съгласно Търговския регистър. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излиза единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където обаче той е санкционирано лице.

ДЕЖАВЮ

Въпреки санкциите за корупция, наложени на Пеевски и от САЩ и от Великобритания, българските власти досега никога не са установявали негови нарушения или злоупотреби. Преди близо 12 години "Протестна мрежа" подаде сигнал в прокуратурата, по който беше назначена данъчна ревизия. Тя установи несъответствия на майка му Ирена Кръстева - 300 хил. лв. "Проверката по отношение на Делян Пеевски и не само на него, а и на фирмите на неговото семейство, има данъчно ревизионни актове, с които са преизчислени данъчни задължения. Има платени около 300 хил. лева данъци, допълнително внесени в държавния бюджет. Така че най-малкото сигналът и действията на прокуратурата доведоха до плащане на данъци в държавната хазна. Това е междинен резултат. Проверката със сигурност ще приключи с образуване или с отказ от образуване на наказателно производство", заяви на 19 август 2014 г. Борислав Сарафов, който тогава беше заместник на главния прокурор Сотир Цацаров.

Прокуратурата оневини Пеевски и Желязков по "Магнитски"
Заради липса на данни за извършено престъпление специализираната прокуратурата е прекратила проверките срещу две от лицата в списъка "Магнитски" - депутатът от ДПС Делян Пеевски и бившият заместник-председател на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства
СЕГА
27 Юли 2022

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Делян Пеевски

Още новини по темата

Антикорупционната комисия е твърде скъпа бухалка на стероиди
15 Яну. 2026

Обрат: ИТН спасиха охраната от НСО на Борисов и Пеевски

14 Яну. 2026

"Да, БГ": Не може да има честни избори със Сарафов
08 Яну. 2026

Борисов винаги си намира приятели
07 Яну. 2026

Преходът незнайно накъде продължава и през 2026 г.
01 Яну. 2026

Комисия в НС прие да падне охраната на Борисов и Пеевски
18 Дек. 2025

Пеевски освободи кабинета на Тодор Живков в Народното събрание
18 Дек. 2025

Пеевски направи "Музей на сглобката"
17 Дек. 2025

"Демократична България" иска забрана НСО да охранява Пеевски
10 Дек. 2025

Български турци обръщат гръб на Пеевски
10 Дек. 2025

Пеевски се скри от собствените си "контрапротести"
09 Дек. 2025

Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
08 Дек. 2025

Пеевски насрочи контрапротести

07 Дек. 2025

Борисов поглежда към аварийния изход
05 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?