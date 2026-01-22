Прокуратурата разследва доходи на Пеевски

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство по сигнала на съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните доходи на санкционирания за корупция като олигарх лидер на ДПС - Ново начало Делян Пеевски. Това става ясно от съобщение, разпратено от партията.

В него се припомня, че през септември Мирчев и Божанов изпратиха сигнал до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите и до главния прокурор. Според лидерите на "Да, България" Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат и тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци.

"Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари, от неплатени данъци. Институциите следва да проверят всичко това и макар те да се контролират от него, това са числа, които могат да се сметнат. Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист", коментира през септември Божанов.

От "Да, България" казват, че от публично достъпната информация е видимо несъответствието между декларираните от Пеевски получени дивиденти и декларираните от неговите дружества изплатени дивиденти. Така например в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларирани дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент в публичния регистър са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки, че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени - в размер малко над 4 млн. лв.

Съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - “ИНТРЪСТ ЕАД” и “ИНТ ЕООД”. В други дружества Пеевски не фигурира съгласно Търговския регистър. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излиза единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където обаче той е санкционирано лице.

ДЕЖАВЮ

Въпреки санкциите за корупция, наложени на Пеевски и от САЩ и от Великобритания, българските власти досега никога не са установявали негови нарушения или злоупотреби. Преди близо 12 години "Протестна мрежа" подаде сигнал в прокуратурата, по който беше назначена данъчна ревизия. Тя установи несъответствия на майка му Ирена Кръстева - 300 хил. лв. "Проверката по отношение на Делян Пеевски и не само на него, а и на фирмите на неговото семейство, има данъчно ревизионни актове, с които са преизчислени данъчни задължения. Има платени около 300 хил. лева данъци, допълнително внесени в държавния бюджет. Така че най-малкото сигналът и действията на прокуратурата доведоха до плащане на данъци в държавната хазна. Това е междинен резултат. Проверката със сигурност ще приключи с образуване или с отказ от образуване на наказателно производство", заяви на 19 август 2014 г. Борислав Сарафов, който тогава беше заместник на главния прокурор Сотир Цацаров.