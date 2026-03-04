Медия без
ДПС-Кърджали си избра Пеевски за водач на листата

Първо кандидатурата му издигна общинската партийна организация, а сега и областната

Днес, 18:01
Делян Пеевски с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (вляво от него).
Пресцентър на ДПС
Делян Пеевски с кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (вляво от него).

Областният съвет на ДПС в Кърджали е номинирал с единодушие партийния лидер Делян Пеевски за водач на листата в района, който е традиционен бастион на движението. За това съобщиха от областната партийна организация след днешното заседание на съвета. Миналата седмица същото направи и общинската структура на ДПС в областния град.

Според действащия устав на ДПС председателят на партията утвърждава кандидатите за депутати и кметове. Това означава, че Пеевски лично трябва да одобри собствената си номинация, издигната от съпартийците му.

На предните парламентарни избори през октомври 2024 г. той водеше листите в Хасково и Благоевград. Тогава кърджалийската листа се оглавяваше от кмета на областния град Ерол Мюмюн, а съперник от страна на АПС му беше Ахмед Доган. Накрая "ДПС-Ново начало" победи с минимална преднина - получи 30 877 гласа срещу 28 859 за АПС, с което двете враждуващи фракции взеха по два мандата от областта.

Пеевски е водил кърджалийската листа на парламентарните избори през май 2024 г. Това беше преди разцеплението на ДПС, което доведе до изгонването на Доган от партията и едноличното лидерство на бившия му съратник.

На тези избори ДПС ще се яви като партия, а не в коалиционния формат "Ново начало", с който участва на предния вот.

