Кмет на Пеевски бе свален от поста

Предстоят избори в община Кубрат

Днес, 19:18
Алкин Неби, по време на тържество за Бабинден тази година.
Алкин Неби, по време на тържество за Бабинден тази година.

Община Кубрат има нов кмет, след като днес общинският съвет единодушно сложи на поста Мирослав Йорданов. Досега той бе зам.-кмет, ще изпълнява временно длъжността. Поводът е, че титулярът Алкин Неби бе отстранен заради конфликт на интереси - за около две години процедурата премина през антикорупционната комисия, Върховния административен съд и Общинската избирателна комисия. Предстоят местни избори в общината.

Неби, който стана кмет през 2017 г., бе от порцията общинари в Разградско, които през пролетта на 2025 г. дружно се отказаха от вярност в Ахмед Доган и припознаха Делян Пеевски. В София, в негово присъствие, лично Пеевски даде старт на "Стратегията за ново начало на региона в община Кубрат". Прави впечатление, че в подробната информация за срещата на сайта на ДПС са изредени тридесетина командировани представители на местната власт. Сред тях има един зам.-кмет, но липсва днешният (вече) кмет Мирослав Йорданов.

Неби бе отстранен за това, че в периода от октомври 2021 г. - юни 2024 г. взел допълнително възнаграждение за извънреден труд при техническа подготовка на избори - изтълкувано е като упражнени правомощия в свой частен интерес. Антикорупционната комисия му наложи две глоби от по 5000 лв., разпоредено бе и да върне взетите от общината 7820 лв.

Отстраненият кмет беше сред тези, които дариха декемврийската си заплата на НОИ по повелята на Пеевски.

