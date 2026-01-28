Кмет на Пеевски бе свален от поста

Община Кубрат има нов кмет, след като днес общинският съвет единодушно сложи на поста Мирослав Йорданов. Досега той бе зам.-кмет, ще изпълнява временно длъжността. Поводът е, че титулярът Алкин Неби бе отстранен заради конфликт на интереси - за около две години процедурата премина през антикорупционната комисия, Върховния административен съд и Общинската избирателна комисия. Предстоят местни избори в общината.

Неби, който стана кмет през 2017 г., бе от порцията общинари в Разградско, които през пролетта на 2025 г. дружно се отказаха от вярност в Ахмед Доган и припознаха Делян Пеевски. В София, в негово присъствие, лично Пеевски даде старт на "Стратегията за ново начало на региона в община Кубрат". Прави впечатление, че в подробната информация за срещата на сайта на ДПС са изредени тридесетина командировани представители на местната власт. Сред тях има един зам.-кмет, но липсва днешният (вече) кмет Мирослав Йорданов.

Неби бе отстранен за това, че в периода от октомври 2021 г. - юни 2024 г. взел допълнително възнаграждение за извънреден труд при техническа подготовка на избори - изтълкувано е като упражнени правомощия в свой частен интерес. Антикорупционната комисия му наложи две глоби от по 5000 лв., разпоредено бе и да върне взетите от общината 7820 лв.

Отстраненият кмет беше сред тези, които дариха декемврийската си заплата на НОИ по повелята на Пеевски.