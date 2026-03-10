ДПС на Пеевски ухажва турския политически елит

ДПС, водено от Делян Пеевски, търси и намира контакти с водещите политически партии в съседна Турция.

В югоизточната ни съседка на посещение е делегация, водена от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и зам.-председател на ДПС. С него са членовете на партийното ръководство Хамид Хамид и Неджми Али и депутатът Хюсеин Хафъзов.

Групата първо е разговаряла със Зафер Съракая - зам.-председател по международни отношения на "Партията на справедливостта и развитието". Това е формацията на президента на Турция Реджеп Ердоган. Следващата им среща е била със зам.-председателя по международни отношения на "Републиканската народна партия" - основната опозиционна сила в страната. Разговор е имало и със зам.-шефа на националистическата формация "Добрата партия" Ахмед Кямил Ерозан.

От движението на Пеевски не споделят никакви други подробности за визитата. Но може да се предположи, че е свързана с предстоящите у нас парламентарни избори на 19 април, на които ще гласуват и избирателите с двойно гражданство в Турция.

На тези избори в съседната страна ще бъдат открити до 20 избирателни секции извън тези в посолството и консулствата. Това следва от промените в Изборния кодекс , приети с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН, с които беше поставен този таван на местата за гласуване извън ЕС. Така рязко ще падне броят на секциите в Турция, които на изборите през октомври 2024 г. бяха 168. Президентът Илияна Йотова наложи вето на промените, което обаче беше отхвърлено от парламента .

От ДПС публично твърдяха, че са против такава ограничителна мярка, макар че мълчаливо помогнаха с кворума за приемането ѝ. Хората на Пеевски изглежда смятат, че трябва да си осигурят благоразположението на колегите си политици в Турция и затова ги ухажват с настоящата визита.

За отбелязване е, че през август 2025 г. самият Пеевски се срещна у нас с Бинали Йълдъръм - бивш министър-председател на Турция и екслидер на партията на Ердоган. Тогава Йълдъръм се срещна и с водача на ГЕРБ Бойко Борисов.