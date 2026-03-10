ДПС на Пеевски ухажва турския политически елит

ДПС, водено от Делян Пеевски, търси и намира контакти с водещите политически партии в съседна Турция.
В югоизточната ни съседка на посещение е делегация, водена от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и зам.-председател на ДПС. С него са членовете на партийното ръководство Хамид Хамид и Неджми Али и депутатът Хюсеин Хафъзов.
Групата първо е разговаряла със Зафер Съракая - зам.-председател по международни отношения на "Партията на справедливостта и развитието". Това е формацията на президента на Турция Реджеп Ердоган. Следващата им среща е била със зам.-председателя по международни отношения на "Републиканската народна партия" - основната опозиционна сила в страната. Разговор е имало и със зам.-шефа на националистическата формация "Добрата партия" Ахмед Кямил Ерозан.
От движението на Пеевски не споделят никакви други подробности за визитата. Но може да се предположи, че е свързана с предстоящите у нас парламентарни избори на 19 април, на които ще гласуват и избирателите с двойно гражданство в Турция.
На тези избори в съседната страна ще бъдат открити до 20 избирателни секции извън тези в посолството и консулствата. Това следва от промените в Изборния кодекс, приети с гласовете на ГЕРБ, "Възраждане", БСП и ИТН, с които беше поставен този таван на местата за гласуване извън ЕС. Така рязко ще падне броят на секциите в Турция, които на изборите през октомври 2024 г. бяха 168. Президентът Илияна Йотова наложи вето на промените, което обаче беше отхвърлено от парламента.
От ДПС публично твърдяха, че са против такава ограничителна мярка, макар че мълчаливо помогнаха с кворума за приемането ѝ. Хората на Пеевски изглежда смятат, че трябва да си осигурят благоразположението на колегите си политици в Турция и затова ги ухажват с настоящата визита.
За отбелязване е, че през август 2025 г. самият Пеевски се срещна у нас с Бинали Йълдъръм - бивш министър-председател на Турция и екслидер на партията на Ердоган. Тогава Йълдъръм се срещна и с водача на ГЕРБ Бойко Борисов.