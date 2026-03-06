Българската европрокурорка пусна сигнал срещу Пеевски и Сарафов

Теодора Георгиева - българският представител в колегията на Европейската прокуратура, е подала сигнал до Министерството на правосъдието "за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на Прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания". За това съобщиха от МП.

Министерството не съобщава имената, назовани от Георгиева, но става пределно ясно, че сигналът ѝ е насочен срещу Делян Пеевски и Борислав Сарафов.

От министерството обясняват, че в документа е изложена много подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Георгиева от колегията на Европейската прокуратура. Наскоро ръководената от Лаура Кьовеши институция съобщи, че са установили, че Георгиева е извършила сериозни нарушения и оставиха вратата отворена за уволнението ѝ.

В сигнала се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото "Чирен", насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на тайни видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието "Осемте джуджета" Петьо Петров, се казва в съобщението.

Георгиева твърди в сигнала си, че е заведена в прословутия ресторант и е представена на Петьо Петров от високопоставен прокурор, с когото тя била в близки колегиални и приятелски отношения. МП уточнява, че Георгиева е назовала въпросния прокурор. "Публикуваните тайни видеозаписи според Георгиева са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов. Твърди се, че записите са "орязани" и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит.

Твърди се още, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в прокуратурата.

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г. при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната според нея информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи.

Не е известно Георгиева да е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага.

В сигнала са изложени още конкретни данни за отправени към Георгиева заплахи, в това число и на територията на друга държава от ЕС.

ДЕЙСТВИЯ

Служебният правосъден министър е изпратил сигнала на вътрешния министър, за да се осигури незабавна и адекватна защита на Георгиева "предвид естеството на споделената в сигнала крайно чувствителна информация, както и за проверка в техните правомощия на твърдените заплахи и натиск".

Освен това е уведомена Комисията за защита на личните данни във връзка със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Сигналът на Георгиева освен това е препратен към Върховния касационен съд, който може да го пренасочи към специалния прокурор за разследване на главния прокурор. .

Сезирана е прокуратурата на държавата от ЕС заради твърденията на Георгиева за заплахи, получени от нея на територията на друга държава от ЕС.

Поискана е спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с ръководството на Европейската прокуратура, от която българските власти очакват информация. Поискана е и спешна среща с европейския комисар по правосъдие.

Започнало е събиране на информация за изложените в сигнала обстоятелства, за да се прецени дали трябва да бъде ангажирана дисциплинарна отговорност на магистрати.

ПУБЛИЧНОСТ

Информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на подателя, за да се гарантира независимостта на магистратите, прозрачността при разглеждане на твърдения за институционален натиск и с цел максимална защита на сигналоподателя, обясняват от министерството.

"Сега" потърси Георгиева за коментар, но такъв все още няма.