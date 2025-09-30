Европрокурорка ли имаме или Еврото си има прокурорка

Когато има вероятност някой скандал да се измъкне от границите на територията ни, властите обичайно стават активни, обещават чудеса, предприемат спешни действия, дават пресконференции, изобщо, кипи голям труд. Така стана последно с двамата инспектори от автомобилната администрация, задържани по обвинение, че поискали подкупи от шофьори на част от камионите, които докараха техниката за грандиозния концерт на Роби Уилямс в София.

Този посрамващ корупционен скандал изплува под светлината на прожекторите, но друг, на чийто фон той изглежда като детска игра, някак мина между капките. Големите медии не се впечатлиха, обществото не се възмути. Става дума за дисциплинарното производство, започнато срещу българския прокурор в колегиума на ръководената от Лаура Кьовеши Европейска прокуратура.

"Днес европейският главен прокурор информира Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, че Колегията на Европейската прокуратура е взела решение да започне

дисциплинарно производство срещу българския европейски прокурор.

Без да се засяга презумпцията за невиновност, българският европейски прокурор ще остане отстранен от длъжност за времето на дисциплинарното производство", се казваше в съобщението на институцията по повод българката Теодора Георгиева.

Отговорността за оценката на дисциплинарното производство е в ръцете на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. "Безспорната независимост е основно изискване както за първоначалното назначаване на европейските прокурори, така и за способността им да изпълняват задълженията си по време на мандата", гласи още съобщението, което навежда на мисълта, че точно независимостта на Георгиева се поставя под въпрос от Кьовеши и то още от самото ѝ назначаване. Процедурата по превръщането на административната съдийка Теодора Георгиева в българския европейски прокурор се разви през 2019 г. Тя беше класирана заедно с още двама кандидати по времето на правителството на ГЕРБ от комисия, в която наред с други представители участваха зам.-правосъден министър и членове на ВСС (действащ и към момента макар и с отдавна изтекъл мандат).

От европрокуратурата не дават повече подробности. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС. Процедурата по евентуалното оттегляне на Георгиева от колегиума на европейската прокуратура е много тежка и изобщо не е ясно дали би приключила до юли 2026 г., когато изтича мандатът ѝ.

Според регламента за европейската прокуратура "Съдът на ЕС, по искане на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, може да освободи от длъжност европейски прокурор, ако установи, че той вече не е в състояние да изпълнява задълженията си, или ако е виновен в извършването на тежко нарушение".

Но това развитие изобщо не беше гръм от ясно небе. През март Кьовеши отстрани Георгиева от длъжност, докато тече проверка на независимостта ѝ. Това беше безпрецедентно събитие в кратката история на европейската прокуратурата. Самата

Георгиева се оплака от натиск от Делян Пеевски по делото "Чирен",

което дойде като допълнение към разкритията ѝ за чистка на свидетели и за саботаж от българските власти на разследванията на европрокуратурата в България. Нещо, което самата Кьовеши още през 2023 г. призна в интервю за "Сега" и от което Георгиева дотогава не се беше оплаквала. И което и до момента си останаха приказки на вятъра.

Междувременно в публичното пространство се завъртя видеоклип, уж пратен от съдебния лобист Петьо Петров - Еврото, придружен с писмо, в което Георгиева се обвинява и за подкупи. Във видеото Петров и жена, чието лице не се вижда, но се твърди, че е Георгиева, обсъждат избора на български европрокурор. Действието предполагаемо се развива в емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Накрая Петьо Еврото ѝ казва: "Решили сме го. Ставаш и това е. Пък после к’вото стане". По това време Теодора Георгиева бе избрана за представител на България в Европейската прокуратура.

На 12 март, около 2 седмици преди отстраняването на Георгиева, Софийската градска прокуратура съобщи, че започва проверка по случая и я възлага на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Трябваше да се снемат сведения от всички замесени, както и да се възложи "експертна справка, която да установи дали разговарящите в разпространения видеоматериал са същите, за които се твърди, че едното от тях дава 10 000 лв. месечно на другото".

И досега прокуратурата не е отговорила на въпросите, зададени от "Сега" преди месеци какво се случва с тази проверка, назначена ли е експертната справка, снети ли са сведения от Георгиева. Източници на "Сега" твърдят, че данните от тази проверка са пратени към офиса на Кьовеши. Дали е така, може само да се спекулира.

Пак през юни по делото срещу прокурора Константин Сулев, косвено свързано със сагата "Осемте джуджета", свидетелят Кристиян Христов разказа пред градския съд, че бившият главен прокурор Иван Гешев и европрокурорката Теодора Георгиева са били сред най-честите посетители на ресторанта, превърнат в щабквартира на мрежата за влияние на Еврото в съдебната власт. Той цитира думи на Петров, който казал по адрес на Георгиева:

"Ето тая обикновена селянка я направих европрокурорка".

Така и няма официална информация дали и как приключи разследването на пожара, при който в плевенско село загина майката на Георгиева. Това разследване беше иззето от националното следствие.

Георгиева досега не е коментирала нито дали е жената от записа, нито проверката на европрокуратурата. Което поражда съмнения, че се е споразумяла с когото трябва да излезе суха от скандала, поне в България. Но колкото и да опитва да е по-ниска от тревата, името ѝ се завъртя отново в последните дни покрай определението, с което Софийският градски съд върна на специалния прокурор за разследване на главния отказа на Даниела Талева да разследва Борислав Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления. Съдът констатира колко повърхностно и през пръсти Талева е извършила проверката по сигнала на БОЕЦ и указа на спецпрокурорката, че трябва да провери редица твърдения, включително и за Теодора Георгиева и връзките ѝ с Петьо Петров - Еврото, т.е. констатира се, че има достатъчно основания да се подозира подобна връзка. Европрокурорката е изредена и сред хората, които потенциално трябва да бъдат разпитани от Талева. Дали това ще се случи, тепърва ще се разбере.

Още през април Съюзът на съдиите в България призова за решителна намеса от всички институции и разкрития по казуса "Теодора Георгиева". Разбира се, нищо такова не се случи. Мнозинството във Висшия съдебен съвет е заето да брани Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, парламентът няма интерес да създаде комисия, която да разследва нерегламентираните контакти и сфери на влияние в съдебната власт. С мълчанието си и самата Европейска прокуратура оставя огромно поле за спекулации. Защото и досега всъщност не знаем за какви действия или по кое производство започна проверката срещу Георгиева. Не сме чули и Европейската комисия да предприе нещо, че при следващия подбор на европейски прокурори да има по-голяма гаранция за тяхната независимост.

В офиса на Кьовеши в София имаше не един скандал, някои европейски делегирани прокурори си тръгнаха, преди да е изтекъл мандатът им. Брожения имаше и сред администрацията. Уж беше правена някаква ревизия, но резултатите от нея се оказаха тайна дори и за самите прокурори в българския офис. С нея просто проблемите бяха заметени под килима. Напрежение имаше и около избора на прокурорски помощници в европейската прокуратура. Но не разбрахме как функционира офисът тук, има ли данни Георгиева да се е намесвала по дела, как са разпределяни преписките и дали някои прокурори не са били "абонирани" за конкретни казуси, които да движат под диктовка. И ако Теодора Георгиева се проверява дисциплинарно, защо Кьовеши не нареди ревизия на целия български офис. Но не само на администрацията му, а и на прокурорите и работата им. Изобщо, въпросите около Теодора Георгиева и българския офис на евпрокуратурата, са безброй. Основният безспорно е европрокурор ли е Георгиева или е прокурор на Еврото. Но омертата властва с пълна сила.