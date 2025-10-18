Съдът нареди на прокурор Талева да разследва Сарафов

Борислав Сарафов и Петьо Петров - Еврото пред емблематичния ресторант "Осемте джуджета". Сарафов твърди за снимката, че е бил вкаран в капан, за да бъде документиран с Еврото.

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, трябва да бъде разследван от специалния прокурор Даниела Талева по сигнала на БОЕЦ. Това е определила съдия Мирослава Тодорова по жалбата на БОЕЦ срещу отказа на Талева да разследва Сарафов за корупция, злоупотреба с власт и прикриване на престъпления.

"Това е първото подобно дело в България и първото спечелено такова", обяви лидерът на гражданската организация Георги Георгиев във Фейсбук.

"В постановлението (на Талева) всъщност няма фактология по нито един от въпросите по сигнала, поради което и изложените в него правни съображения не могат да бъдат други освен общи, съответно позволяват да бъдат квалифицирани понастоящем като произволни, защото са непроверяеми", пише съдът.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е по скандала с изтеклия архив на бившия следовател, сочен за съдебен лобист и идеолог на кръга "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото.

В сигнала си БОЕЦ твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ), осуетявайки наказателно преследване. Представени са и твърдения за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов и са приложени 413 файла, за които се твърди, че са от "личния архив" на Петьо Петров - Еврото.

От определението, което е окончателно и с което "Сега" се запозна, става ясно, че по сигнала на БОЕЦ Талева е наредила на служителите на ГДБОП, които работят с нея, да разпечатат всички файлове от диска, който придружава сигнала, да ги опишат подробно и да отбележат тези, които съдържат името на Сарафов, да снемат сведения от подателя на сигнала за произхода на документите и за възможни свидетели, ако е нужно, да извършат и други действия.

В крайна сметка Талева приема, че сигналът на БОЕЦ съдържа само оценъчни твърдения, за които не може да бъдат събрани достатъчно данни за извършено престъпление и така отказва да образува досъдебно производство и прекратява преписката. В постановлението си Талева припомня, че вече се е произнасяла с отказ да образува дело за контактите на Сарафов с Петьо Еврото.

Талева концентрира проверката си около твърденията, че Сарафов е разтварял чадър над дела, свързани със злоупотреби в НКЖИ и заключва, че няма данни за това.

В заключение се обобщава, че твърденията за осигурявана от Борислав Сарафов защита срещу наказателно преследване на депутата Делян Пеевски по повод възлагани от НКЖИ обществени поръчки на конкретни търговски дружества (неспоменати в постановлението) са "голословни, абстрактни и неподкрепени с конкретни факти".

Съдът изтъква, че отказът на Георгиев да посочи източника, от който е получил архива на Еврото, защото смята, че той е застрашен, не е непреодолима пречка пред разследващите. "Георгиев и неговият източник биха могли да изпитват основателен страх за здравето и живота си, тъй като източникът на тяхната застрашеност произтича от самата държавна власт", пише съдия Тодорова.

Документите, за които се твърди, че са от архива на Еврото, трябва да бъдат анализирани не само на плоскостта на връзката помежду им, но и на плоскостта на връзката с публично разпространена относима информация, пише съдът и изрежда (без претенции за изчерпателност) данните за: съществуването на ресторант "Осемте джуджета"; обективната връзка на ресторанта с Петьо Петров и Любена Петрова; публично разпространените твърдения, че ресторантът е бил място за нерегламентирано уговаряне на въздействие по дела и за натиск върху определени лица; посещенията на Борислав Сарафов в ресторанта и срещите му с Петьо Петров; видеозаписите, за които се твърди, че обективират среща на Петьо Петров и българския европейски прокурор Теодора Георгиева със съмнения за влияние на Петров за избора на нейната номинация от ПК на ВСС; публичното изявление на Теодора Георгиева, че е била заплашвана от Делян Пеевски и разпространението на споменатите видеозаписи след това; данните за съпричастие на Любена Петрова в организиране на протести пред сградата на ВСС по чувствителни теми за правосъдието и определени съдии; твърденията за връзката на някои от тях с главния прокурор и депутата Пеевски и др.

Съдия Тодорова приема, че Талева не е извършила пълен анализ в нито едно от нужните направления и затова отказът да бъде образувано разследване е постановен преждевременно, в противоречие с процесуалните изисквания прокурорът в пределите на своята компетентност да вземе всички мерки, които му позволяват да установи истината за проверяваните събития.

Това, че има прокурорски произнасяния и за НКЖИ, и за двете фирми, които се сочи, че са изплащали на близки на Борислав Сарафов значителни суми на привидно правно основание, не освобождават Талева от задължението да провери отново твърденията зa корупция и злоупотреба с власт в контекста на новите данни и наведените от Георги Георгиев връзки с друга публично достъпна информация, се казва още в постановлението.

В съдебното определение се казва, че след като направи проверка, Талева трябва да прецени дали се налага разпита на длъжностните лица от НКЖИ; участниците в обществените поръчки; прокурорите и служители на МВР, споменати в документите от БОЕЦ, а също и Ахмед Доган, Цветан Василев и комисар Борислав Александров, които според сигнала били използвани от Делян Пеевски във връзка с възлагане на обществени поръчки; Иван Гешев и Сотир Цацаров - за да се установи дали им е била известна информация за връзка между Борислав Сарафов, Делян Пеевски и Петьо Петров; Любена Петрова, Илия Златанов и Теодора Георгиева за връзката на Сарафов с Петьо Петров и за това дали им е известно Сарафов да е оказвал натиск върху прокурори и разследващи.

Според съда се дължи и проверка дали документите наистина са от архива на Петьо Петров.

ЗА ОТВОДА

Съдия Тодорова коментира в определението си и дали има основания да се отведе от делото, тъй като в архива на Еврото има документи и от някогашното дисциплинарно производство срещу нея самата.

Тя приема, че нужда от отвод няма освен всичко и защото в сигнала на БОЕЦ няма твърдения, за обективна връзка на Борислав Сарафов с тази част от т. нар. архив, нито за съществуване на личен интерес за увреждане или облагодетелстване на съдията, субект на дисциплинарното преследване.

Както е известно, самият Сарафов поиска отвода на Тодорова дни преди произнасянето ѝ.

За него Тодорова коментира, че изобщо няма легитимност да прави такова искане към съда, тъй като не е страна в процеса.

"Независимо от изтъкнатия разум на правната уредба (...), искането за отвод, носещо официален щемпел на прокуратурата като институция, в което е посочено изрично, че е подадено от и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, е станало известно на съда преди обявяването на съдебния акт по делото. Освен че е депозирано по делото, то е адресирано и до председателя на Софийския градски съд, разпространено е и от пресслужбата на прокуратурата до медиите. В този смисъл несъмнено искането представлява публичен факт с общодостъпно за всички съдържание. При това положение, след като се поддържа, че искането изразява относими възражения срещу безпристрастността му, съдът не може да го игнорира, както не би могъл да игнорира нито едно достатъчно конкретизирано (за да е проверяемо) твърдение по този въпрос, наведено и от други лица, което му е станало известно", се казва в определението.

Какво твърди Сарафов си припомнете тук:

Сарафов нападна съдия по дело, свързано с него и Петьо Еврото Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите на главен прокурор въпреки постановлението на върховния съд, че няма легитимност за това, е поискал отвода на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд по дело, свързано с него самия и архива на Петьо

Според съда е изначално несъстоятелно разбирането, че отвод може да се обоснове с членство в съсловна съдийска организация, било то и заради критични позиции на тази организация. Припомня на Сарафов и че правото на сдружаване е защитено на най-високо ниво - от Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека и т.н.

Колкото до възражението на Сарафов, че не се е произнесла в срок, напомня, че и прокурор Талева е искала удължаване на срока за проверката си и го е получила от зам. главен прокурор, "макар и да не е следвало изобщо да отправя такова искане".

За Сарафов продължават да се прилагат особените правила за разследване на главен прокурор и неговите заместници, тъй като макар и вече да няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор, той е провъзгласен за такъв от Прокурорската колегия на ВСС.

Определението на съда не обвързва Талева да образува дело срещу Сарафов. Спецпрокурорката обаче ще трябва да се съобрази със забележките на съда, когато отново решава преписката.