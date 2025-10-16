ВСС бетонира Сарафов за вечен "временен" главен прокурор

БГНЕС Законът е над всичко, но се оказва, че Борислав Сарафов е над закона.

Докато Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепя Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, той ще бъде такъв, независимо от закона. Това е изводът от днешното заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет, който обединява съдийската и прокурорската колегия на кадровия орган.

Членовете на съвета обсъждаха днес дали да искат автентично тълкуване от Народното събрание на текста от Закона за съдебната власт, приет преди по-малко от година, според който "при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите". Този текст беше вкаран в закона с намерението да не бъде възможно прокуратурата и върховните съдилища да бъдат ръководени безкрайно от уж временни шефове.

Борислав Сарафов беше определен за изпълняващ функциите главен прокурор на 16 юни 2023 г. след уволнението на Иван Гешев. Георги Чолаков пък стана изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд през ноември м.г., доста на ръба на закона, когато изтече 7-годишният му мандат на титуляр. И за двамата беше пределно ясно, че на 21 юли тази година трябва да освободят постовете, тъй като тогава изтекоха шестте месеца от влизането в сила на законовите промени.

След 21 юли Чолаков излезе в отпуск, а тази седмица Съдийската колегия определи за следващ временен шеф на Върховния административен съд доскорошната му зам.-председателка Мариника Чернева.

Прокурорската колегия обаче изтълкува, че законът важи от следващия път, тъй като Сарафов бил заварено положение - един вид той може вечно да е временен главен прокурор. По време на заседанието днес прокурорите се противопоставиха на това парламентът да бъде молен за тълкуване - първо, защото при предходни молби по други законови текстове, не е отговарял, второ, защото позицията на колегията била ясна - законът не важи за Сарафов.

Прокурорската колегия отказва да преосмисли позицията си и въпреки становището на Върховния касационен съд, че след 21 юли Сарафов няма легитимност като изпълняващ функциите главен прокурор. Самият Сарафов обяви, че няма намерение да се съобразява с разпорежданията на висшата инстанция и се смята за главен прокурор. Премиерът Росен Желязков, както и правосъдният министър Георги Георгиев също явно нямат проблем с това, тъй като след произнасянето на върховния съд седнаха на една маса, редом до Сарафов за международен прокурорски форум в София.

Още преди пленумът да отхвърли предложението за искане на автентично тълкуване на закона Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев от ДБ, които са сред вносителите на промените, внесоха съвета писмо с тълкуването им. И това обаче не впечатли членовете на Прокурорската колегия, които бранят Сарафов на всяка цена.

В момента законът забранява Висшият съдебен съвет да избере титулярни главен прокурор и шеф на ВАС, тъй като самият съвет е с изтекъл мандат от октомври 2022 г. Половината от състава му трябва да бъде подменен от парламента, а другата половина - от съдийската и прокурорската гилдия. Няма индикации, че това ще се случи скоро, още повече, че парламентарната квота трябва да бъде избрана с 2/3 мнозинство.

В Конституционния съд пък виси дело №5/2025 г., образувано по искането на състав на Върховния административен съд, помолен от Сарафов, за обявяване за противоконституционна на забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор.

Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер В България главният прокурор винаги е човек на някого. Ето, Борислав Сарафов сега е на Шрьодингер - хем е главен прокурор, хем не е. Така се шегуваха вчера в социалните мрежи.