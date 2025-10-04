Съдия №1: Сарафов насъсква гражданите срещу съда

Позицията на прокуратурата, че Борислав Сарафов не признава актовете на Върховния касационен съд, с които се обявява, че е нелегитимен и.ф. главен прокурор след 21 юли, предизвика острата реакция на председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова. Според нея действията на прокуратурата са недопустими за правовата държава и насъскват гражданите срещу съда. "Обругаването тъкмо на Върховната съдебна инстанция е ясен знак за мащабен натиск върху всички съдии. Именно такива цели са нелегитимни и в разрез с принципа на върховенството на правото. Опитите за постигането им трябва да срещнат решителна съпротива, защото декларираната ни съпричастност към европейските демократични ценности не е демагогия", пише председателката на ВКС.

Войната между върховния съд и ръководството на прокуратурата се разпали на 2 октомври, когато висшата съдебна инстанция огласи две разпореждания на два съдебни състава, с които се отказва да бъдат разгледани искания на Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Причината - те са подадени след 21 юли, а тогава Сарафов вече не е легитимен и.ф. главен прокурор. А това е така, защото на 21 юли изтекоха шестте месеца, регламентирани от Закона за съдебната власт, в които някой може да е и.ф. главен прокурор или и.ф. председател на върховен съд. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обаче още преди 21 юли някак си изтълкува, че законът не важи за Сарафов и той може да си е вечният временен шеф на държавното обвинение.

Вчера прокуратурата обяви, че позицията на върховния съд е "поредно действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт" и манипулиране на общественото мнение, а зам.-председателката на съда Лада Паунова беше обвинена, че има двоен стандарт по отношение на Сарафов. Позицията на прокуратурата е неподписана, но очевидно изхожда от Сарафов.

Според съдия Захарова прокуратурата оспорва суверенното правомощие на наказателните съдии от Върховния касационен съд независимо да изпълняват конституционната си задача.

"Няма демократична държава, в която представител на прокуратурата да си позволява публично да оспорва изключителното правомощие на съдиите от Върховния касационен съд да решават делата си въз основа на собствен тълкувателен анализ", казва още Захарова. И продължава, че стигматизирането на съдии за правните им изводи по конкретни дела далеч надхвърля границите на допустимата критика, като поражда само негативна нагласа към съда, подкопава авторитета му и реално накърнява неговата независимост.

Според нея позицията на прокуратурата съдържа опасни внушения за неясни политически обвързаности на "ръководството на ВКС" и негово нелегитимно участие при решаване на делата.

"Във Върховния касационен съд не се практикуват командно-административни методи на въздействие върху вътрешното съдийско убеждение, основано на закона и доказателствата по съответното дело. Съдиите са свободни хора, напълно политически неутрални, с отлична правна квалификация и високи нравствени качества, с устойчиво осъзнаване на съдийската си независимост", се казва още в позицията, звучаща като намек, че в прокуратурата ситуацията е точно командно-административна.

В нея се напомня, че разпорежданията на върховните съдии, "предизвикали гнева на високопоставени представители на прокуратурата", са обективни и обосновани. А "внушението, че членовете на Общото събрание на Наказателната колегия се поддават на влияние и могат безкритично под натиск да приспособяват правните си изводи към определен удобен за някого резултат, тенденциозно ги злепоставя".

"Съдиите във Върховния касационен съд не са изпълнители на чужда воля. От тях не трябва да се очаква да нарушават служебните си задължения, за да оправдаят нечии очаквания", пише още Захарова.

В правовата държава е немислимо висши представители на прокуратурата да насъскват обществото срещу съда. Неморално е когато съдиите констатират нарушение на закона - а именно, че Сарафов няма право да е и.ф. главен прокурор след 21 юли, прокуратурата да противопоставя това на пострадалите от престъпления. "Интересите на правосъдието няма как да бъдат защитени чрез мултиплициране на едно закононарушение, нито чрез игнорирането му. Тогава самата идея за законност би загубила смисъл", напомня Захарова азбучни истини.

Позиция

Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан. Това каза председателят на "Продължаваме Промяната" (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията. "Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци", коментира той и добави, че това е "престъпление по служба и злоупотреба с власт".

"Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев", добави той. По думите му "мафията се е окопала". "Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха", каза още Василев, цитиран от БТА.