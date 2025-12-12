Медия без
Франция и Германия демонстрираха подкрепа за ВКС

12 Дек. 2025
Председателката на Върховния касационен съд Галина Захарова (в средата) и посланичките на Германия Ирене Планк (вдясно) и на Франция Мари Дюмулен.
Фейсбук/Посолство на Германия в България
Посланичките на Франция и Германия демонстрираха подкрепа за Върховния касационен съд и председателката му Галина Захарова. Посещението на дипломатите в Съдебната палата трябва да се разглежда в контекста на напрежението между върховния съд и Борислав Сарафов, който продължава да изпълнява функциите главен прокурор, въпреки произнасянията на върховния съд, че няма легитимност като такъв, и опитите му да влияе върху определянето на следващия ад хок прокурор, който да го разследва. За сравнение - когато миналата седмица европейският главен прокурор Лаура Кьовеши беше в България, тя избра да не се вижда със Сарафов, явно давайки знак, че не го приема за легитимен и.ф. главен прокурор. 

В съобщение на германското посолство се казва, че Ирене Планк и Мари Дюмулен са посетили Захарова, "за да изразят подкрепата си за независимостта на съдебната власт и върховенството на правото - два от фундаменталните принципи на демократичните общества в Германия и Франция, но и в България и всички други държави-членки на ЕС". "Посланичките акцентираха върху основополагащата роля, която ВКС играе в гарантирането на достъпа на всички български граждани до независима и силна съдебна система. В този контекст те обсъдиха перспективите за обмен с френски и германски съдебни институции с цел укрепване на връзките по отношение защитата на върховенството на правото в целия Европейски съюз", гласи още съобщението.

 

За срещата информираха и от офиса на Захарова. В съобщението от съда се казва, че сред обсъжданите теми са били "предизвикателствата пред гарантирането на върховенство на правото, отстояването на независимостта на съдиите, продължаващата съдебна реформа в България и ролята на Върховния касационен съд в този процес, проблемът с изтеклите отдавна мандати на членовете на Висшия съдебен съвет и на инспекторите в Инспектората към ВСС, функционирането на механизма за разследване на главния прокурор или негов заместник". Мандатът на ВСС изтече още през 2022 г., но и досега няма изгледи скоро парламентът и гилдиите да изберат следващия му състав. Ръководеният от Теодора Точкова инспекторат пък трябваше да се разпусне още по-рано.

Това лято Ирене Планк се появи на протест, организиран от "Правосъдие за всеки" в подкрепа на задържания по онова време варненски кмет Благомир Коцев. Това предизвика недоволството на правителството, като Планк беше порицана с позиция на Министерството на външните работи. "Германско посолство следи всички важни вътрешнополитически процеси. Понякога към това спада и събирането на лични впечатления от различни протести", отговориха от мисията.

Преди 11 години френският посланик Ксавие дьо Кабан каза в интервю за bTV, че в българската съдебна система има "гнили ябълки". Той коментираше случай, при който френска фирма се оплака, че е жертва на българския съд. След случая "Белведере", по който докладчик беше съдията Румяна Ченалова, 15 съдии от Софийския градски съд поискаха оставката на тогавашния му председател Владимира Янева.

Галина Захарова

