Стихия - оставка да хвърлиш, няма къде да падне!

Ако утре вотът на недоверие не мине, отново протест, заяви Асен Василев

10 Дек. 2025Обновена
Гледката на протеста в центъра на София беше впечатляваща.
Гледката на протеста в центъра на София беше впечатляваща.

Още повече български граждани в сравнение с гигантския протест на 1 декември излязоха тази вечер на нов антиправителствен протест. Днес той бе под наслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта". В центъра на София - "Триъгълника на властта" и площад "Княз Александър I" се събраха над 100 000 недоволни от управляващата коалиция и подготвяния държавен бюджет за 2026 г., а протестът продължи почти 4 часа, почти до 22:00 ч.

След това множеството се отправи към "Орлов мост" и спря движението с викове "Оставка". Тогава се появиха и група от 50-ина провокатори, облечени в черно, а някои от тях и маскирани. Те се запътиха към централата на ДПС-НН, но бяха спрени от полицията около паметника на Васил Левски. В безсилието си, че не могат да продължат, провокаторите хвърлиха няколко бомбички и запалиха един контейнер за смет. След това се отправиха по бул. "Янко Сакъзов", който единствен не беше блокиран от полицията.

В 22.30 ч. във "Фейсбук" се включи и президентът Радев, който вчера за първи път каза, че ще направи политически проект: "Протестът роди широк народен консенсус анти-мафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата. Уважаеми народни представители, утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостите. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен", написа Радев. 

Плакат от протеста:

В морето от плакати и колажи преобладаваха образите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и този на ДПС-НН Делян Пеевски, като повсеместно се настоява за оттеглянето им от властта. Както написа Владислав Панев във "Фейсбук", оставка да хвърлиш, няма къде да падне! Асен Василев, лидер на ПП, каза, че ако утре не мине вотът на недоверие, ще има отново протест. 

Протестите в столицата бяха "подгрети" от шествия на студенти от НАТФИЗ и от СУ. Специално пред Софийския университет "Св. Климен Охридски" се събраха активисти от новоучреденото независимo обединение под "Студенти против мафията", а от сградата на ректората бе провесен плакат "Студенти против мафията". Това е първата организирана активност на студентите срещу управляващите от години насам.

Протести имаше и в десетки други градове, общо над 25 - Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Благоевград и др.

 

Още в началото на масовия митинг в София лидерът на ДБ Ивайло Мирчев обяви през целия ден е имало индикации за умишлени смущения в мобилния сигнал в центъра на града.

Тази вечер множеството надмина предишните два големи протеста през последните седмици. Множеството стигна този път чак до ул. "Г.С. Раковски", която прелива от хора, както и цялото Ларго. И отново централните метростанции към 17:30 ч. бяха претъпкани от желаещи да се включат в масовото недоволство срещу управляващите.

 

Масовият рефрен, подхващан от морето от недоволни, е "Когато па, когато па, когато падне Пеевски". 

 

Основната сцена бе пред президентството, а картина се излъчваше на два големи екрана. На сцената се качи и певицата Невена Пейкова, която запя: "Бюджети, схеми, обещания, всичко е тотален крах."

Отново бе доказано, че българските турци не подкрепят единно Делян Пеевски и се появяват все повече недоволни от него. Пред хората в София излезе една от тези недоволни - туркинята Жана. "Писнало ни е да ни използват като ферми за гласове. Вместо интеграция получаваме социална кастрация. Позволихме ви да откраднете миналото на нашите родители. Но няма да ви позволим да откраднете нашето бъдеще", заяви тя.

В концерта се включи и вокалистът на "Ахат" Звездомир Керемедчиев. Неговото изпълнение на "Блек сабат" предизвика масова еуфория. Но градусът се повиши още повече, когато той запя емблематичната песен "Черната овца".

В същото време

 

огромни лазери изписваха по сградата на правителството "Оставка" и "Мафията вън!"

 

Пред множеството излезе лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. "Много сме, силни сме! Трябва да си върнем държавата! Днес имаше дебат по вота на недоверие, утре трябва да се гласува. Нека управляващите да направят един коледен подарък на България, на вас и утре да гласуват за вота на недоверие! Оставка!", каза той.

Агенция "Ройтерс" стриймваше в профила си във "Фейсбук" от протеста в София.

На площада се появи и Джем Юмеров, когото ви представихме днес сутринта. "Искам да мотивирам моите сънародници да са свободни! Винаги има един Джем и един Иван, готови да излязат на площада! Ще ви призова само да гласувате. Гражданското общество не е заспало. Джем означава обединител. Обединявайте се, българи!". 

Студент от СУ "Св.Климент Охридски" разказа как са провесили банера "Студенти срещу мафията". Днес надвечер студенти нахлули в аулата, докато течала конференция, отворили прозореца и провесили банера. "Нямаме историческо време да чакаме! Нашият колега стои още там и каза, че ще пази банера да не го свали охраната, докато трябва", разказа студентът по право Александър Тончев.

По време на молитвата за България: 

Към 21:00 ч. на сцената се качиха и част от организаторите на днешния митинг - лидерите на ПП-ДБ Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Василев ентусиазира тълпата с познатия рефрен "Когато па, когато па, когато падне Пеевски". Божанов от своя страна призова присъстващите да се готвят за предсрочни парламентарни избори. "Този протест е исторически. Това е силата на гражданското общество. Тази оставка вече е дадена. Те още не са го разбрали", допълни Божанов.

Пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" имаше днес позабравена от години гледка - студенти на антиправителствен протест.
Булфото Пред Софийския университет "Св. Климент Охридски" имаше днес позабравена от години гледка - студенти на антиправителствен протест.
Хиляди недоволни пловдивчани се събраха на площад "Съединение".
БГНЕС Хиляди недоволни пловдивчани се събраха на площад "Съединение".
Центърът на София отново бе залят от море от протестиращи срещу сегашното правителство и коалицията, която го крепи.
БГНЕС Центърът на София отново бе залят от море от протестиращи срещу сегашното правителство и коалицията, която го крепи.
