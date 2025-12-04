Съдът остави в ареста петима от задържаните след протеста

БГНЕС Определението на районния съд за ареста на петимата не е окончателно и защитата може да го атакува пред Софийския градски съд.

Софийският районен съд уважи исканията на прокуратуратата за постоянно задържане на петима души, обвинени в хулигански действия на 1 декември, когато в София се провеждаше многохилядният антиправителствен протест. За петте поискани ареста прокурорският пресцентър съобщи по-рано през деня.

Прокуратурата сочи, че наблюдава 16 досъдебни производства, а към наказателна отговорност са привлечени 14 души. Те са обвинени за това, че са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. "Обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията на част от обвиняемите се отличават с изключителен цинизъм и дързост - осъществени са на публично място в присъствието на много граждани при демонстрация на безнаказаност и на пренебрежение към установените правила, закрилящи добрите нрави", гласи съобщението.

Постоянно задържане се иска за Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А., казва прокуратурата. Исканията са мотивирани с доказателствата - свидетелски показания и видео записи, които са заснели деянията на обвиняемите. "При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Всичките обвиняеми, за които е поискана най-тежката мярка за неотклонение, са с предходни криминални регистрации. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, а М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства", обяснява прокуратурата, без да отваря дума за Н.А.

Става ясно още, че трима души са пуснати под гаранция, а двама са с подписка - Й. Дж. и Б.Б. Б.Б. вероятно е синът на бизнесмена Атанас Бобоков, за чийто арест изтече информация в медиите. След това директорът на СДВР Любомир Николов потвърди за задържането след журналистически въпрос. За никого от останалите десетки задържани не беше обявено чий син е.

Във вторник от СДВР беше съобщено, че за 24 часа са задържани 71 души. Това означава, че 57 от тях са пуснати без обвинения.

Днес следобед Софийският районен съд остави в ареста четирима от задържаните, обвинени в дръзко хулиганство. Според прокуратурата обвиняемите са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. Обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители.

Мярката на петото момче - Николай Алексиев, се гледа отделно. В крайна сметка и той беше оставен за постоянно в ареста от съда.

Определението на районният съд не е окончателно и може да се атакува пред още една инстанция.

ПОЗИЦИЯ

По-рано майка му Десислава Алексиева беше в кулоарите на парламента по покана на Елисавета Белобрадова (ДБ). Тя каза пред медиите, че синът ѝ е бит от полицията и е задържан без причина по време на антиправителствения протест.

Жената твърди, че синът ѝ е отишъл самостоятелно в ИСУЛ, където са му зашили главата, след което се е върнал и когато нищо не се е случвало, е бил незаконно арестуван. Причината, по думите ѝ, да премине отново през мястото на протеста, е, че се е опитал да се прибере вкъщи. Тя уточни, че няма представа какво се е случило, за да се стигне до насилието.

"Това, което знам е, че е бил спънат от полицай, след което е удрян с палка по главата, след което е бил напръскан със сълзотворен газ", разказа още Алексиева, цитирана от БГНЕС и допълни, че е там за "всички незаконно задържани в нощта на протеста".

Майката посочи, че е станала свидетел как "полицията потъпква правата на всички задържани, как момичета бяха връзвани на пейката и стояха така цяло денонощие".

"Аз не лъжа. Не лъжа, както се опитва министър Митов да каже. Спите ли, г-н Митов, защото аз не съм спала 72 часа", обърна се тя към вътрешния министър. Тя каза още, че въпреки травмата на главата синът ѝ помни номерата на полицаите, които са го били. Те престанали, когато е влязъл цивилен полицай, който им е казал да спрат, защото има камери.

Синът ѝ е разказал пред адвоката, че е бит в следствения арест с цел да бъде принуден да признае, че е имал в себе си пиратки и му е отказано да му бъдат направени натривки на ръцете.

На въпрос какви действия ще предприеме оттук нататък, Алексиева отговори: "Всички действия, които подсигуряват това правата на всички да бъдат защитени. Там, където има полицейско насилие и превишаване на правомощията, смятам, че всички, които са виновни за това нещо, трябва да носят последствия".