Адвокати към протеста: Помнете номерата на полицаите насилници

Имате право на медицинска помощ и на адвокат, както и да мълчите. Имате право да знаете на какво основание ви задържат. Ако полицаи проявяват насилие - физическо или вербално, запомнете номерата им. Това пишат във Фейсбук група адвокати от кантората "Доковска, Атанасов и съдружници", които са подготвили насоки към задържаните по време на протест, както и към стюардите.

Ето ги:

✔️Опитайте да не се поддавате на провокации;

✔️Гледайте да не сте сами, за да има свидетели на случващото се с Вас;

✔️Носете си визитна картичка или записани координатите на наказателен адвокат, на когото имате доверие, за да може да му се обадите по всяко време. Носете си координатите му не само записани в телефона, а и на листче, в случай че ви вземат/счупят телефона;

✔️Ако не познавате адвокат, на когото да се обадите, поискайте служебен защитник;

✔️Още от първия момент на задържането си имате право да се обадите на адвокат и на Ваш близък. И най-добре го направете;

✔️За да се считате задържан, не е нужно да са Ви връчили заповед за задържане. Достатъчно е да не можете да си тръгнете доброволно. От този момент настоявайте да се обадите на адвокат и близък. Ако поискате, са длъжни да Ви осигурят адвокат;

✔️Ако се свържете с адвокат, той може да обжалва задържането Ви още докато сте задържан и евентуално да се стигне до по-бързото Ви освобождаване;

✔️Не давайте никакви обяснения на задържалите Ви. Имате право да мълчите. Не само ако иначе бихте се уличили в престъпление, а във всеки един случай;

✔️Попитайте полицаите защо Ви задържат. Имате право да знаете основанието, на което сте задържан;

✔️Не се заяждайте с полицейските служители и не грубиянствайте излишно;

✔️Ако проявяват към Вас вербално или физическо насилие, запомнете идентификационния номер на полицая и белези, по които да можете да го опишете при разпит, или да го разпознаете при разпознаване; уведомете своите близки и адвокат за насилието;

✔️Ако сте получили наранявания, още при задържането искайте медицински преглед (ще Ви дадат да подпишете декларация, в която се вписва, ако искате такъв);

✔️Докато сте задържани, може да искате медицински преглед не само, ако върху Вас е упражнено физическо насилие, но и ако по друга причина започнете да се чувствате зле;

✔️Веднага след излизането Ви на свобода посетете съдебен медик и ще Ви бъде издадено съдебно-медицинско удостоверение;

✔️Възможно най-скоро след освобождаването Ви подайте сигнал за упражненото върху Вас насилие, ако има такова. Посъветвайте се с адвокат по оформянето на сигнала. Ако последва отказ за образуване на наказателно производство, обърнете се към адвокат, за да Ви съдейства да изчерпите процедурата по защита на правата си в България и евентуално, ако се наложи, да се обърнете към Европейския съд по правата на човека. Има множество осъждания на държавата ни от съда в Страсбург за неефективно разследване на полицейско насилие;

✔️Имате 14-дневен срок да обжалвате заповедта за задържането Ви. Ако смятате, че сте задържан неоснователно, възползвайте се от него.

В поста си адвокатите са оставили и координатите си.

Те обясняват, че са подготвили насоките по молба на свои колеги адвокати, занимаващи се с гражданско право, които ще участват като стюарди на протестите. Стюардите също са съветвани да разяснят на протестиращите, че имат право на адвокат от първата секунда на задържането си, както и да знаят за какво са задържани. Към тях има съвет да се ориентират кои са свидетели на случващото се и да вземат координатите им, за може да бъдат търсени при нужда като свидетели.

"Дайте да се разбере, че задържаният човек не е сам - хората знаят за него и няма да се дезинтересират от случващото се с него", пише още в съветите. При физическо насилие полезни спешни ходове за защита и документиране са да се иска от наблюдаващия прокурор да постанови преглед от независим външен специалист или да се отправи искане по чл. 276 и сл. от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража пред административния съд (производство за защита на задържани/лишени от свобода от изтезание, нечовешко и унизително отнасяне).