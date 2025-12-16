Медия без
Протест за малко да набие несебърски общинари

Недоволството е срещу вдигане на имотния данък, и в Поморие е неспокойно

Днес, 14:19
Плакат на протеста в Несебър
Плакат на протеста в Несебър

Голям екшън имаше днес в Несебър заради идеята да се вдигне данъка върху недвижимите имоти. 200-300 души протестираха, като полетяха яйца, обиди, закани. Мишената - общинските съветници, по специално - сградата, в която те заседават. По едно време множеството се струпа на входа, не се разбра - иска да влезе, или просто да набие някого. Полицията едва удържа ситуацията. По-късно бе съобщено, че един човек е арестуван.

Протест имаше и в Поморие.  Както "Сега" писа, множество общини през последните седмици се отказаха от планирано вдигане на местни данъци и такси. Несебър и Поморие не се отказаха. 

В Несебър се предвиждаше вдигане на имотния данък с 40%. Предложението бе на администрацията, а протестът бе насрочен успоредно със заседанието на общинския съвет днес. Гласувала под обсада, сесията реши да не вдигне с 40%, а с около 20% налога. Това обаче не успокои хората. Ексцесиите настанаха при съобщаването на решението, протестиращите бяха против всякакво увеличаване.

"Нищо не е обсъдено с обществеността. Нямаше никакви обяснения преди внасянето. Действа се необосновано", коментира пред медиите Ангелина Досева, председател на местната структура на "Да, България". Партията бе организатор на протеста. "Затвор за крадците", "Правителството падна, вие сте на ред", "Ако крадяхте с 40 % по-малко, Несебър щеше да е Монако", гласяха плакатите. Протестиращите казаха, че следващия път ще протестират и пред сградата на самата администрация. Кмет на Несебър е многомандатният Николай Димитров, в повечето случаи явявал се като независим кандидат. По-рано той обясни, че актуализацията не касае туристическия данък и таксата за битови отпадъци. А имотният налог не бил пипан от 2019 г. Всъщност, по-малкото повишение бе реакция на администрацията след насрочването на протеста.

 

В Поморие се вдигна не само данък сгради, но и патентният налог и данъкът върху МПС. Това стана в предишните дни на сесия на общинския съвет. Повишението е средно около 30%. Днешният протест бе реакция на негодувание. Има и подписка от 4000 души до областната управа с искане да се спре решението заради липса на обществено обсъждане. Организатори бяха няколко местни сдружения. Според местни медии кметът Иван Алексиев (ГЕРБ) е излязъл при протестиращите, но си е тръгнал след бурно освиркване. Цитиран е да казва, че публичността е спазена, актуализация не е правена от 2015 г., а вижда и политическа кампания в протеста.

