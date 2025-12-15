Неизвестни счупиха прасето-касичка в Триъгълника на властта

Разрушиха огромната прасе-касичка, поставена от "Продължаваме Промяната" като протестна арт инсталация в Триъгълника на властта между парламента, Министерския съвет и президентската институция, съобщава Dariknews.bg.

Огромното розово прасе още в края на ноември бе прочит на ПП за Бюджет 2026 година, който лидерът на партията и депутат от ПП-ДБ Асен Василев призова да не бъде приеман, защото не е преминал през одобрението на социалните партньори в Тристранния съвет. Последваха редица протести, част от които бе и инсталацията.

На 10 декември рано сутринта, часове преди най-големия многохиляден протест, който доведе след себе си и оставката на правителството, до касичката бе поставен и жълт диван, наречен от организаторите "Диван диван".

Диванът към момента е непокътнат, единствено има поставена табела "Кой разпореди това безобразие".

Няма яснота кой и защо е разрушил арт инсталацията.