Грузия отбелязва една година протести с големи демонстрации

В столицата на Грузия Тбилиси ще се проведат големи демонстрации по повод една година от началото на протестите заради решението от 2024 г. на премиера Иракли Кобахидзе за 4-годишно спиране на преговорите за влизане на страната в Европейския съюз. Масовите демонстрации бяха посрещнати с жестоки полицейски репресии, припомня Би Би Си.

Университетски преподаватели обявиха, че също ще се присъединят към протестните действия, като ще направят символична декларацията в двора на Тбилиския държавен университет, предава онлайн изданието Georgia Today. Представители от различни сектори, включително опозиционни политици, също ще вземат участие в протестите.

Решението на партия "Грузинска мечта" и Кобахидзе от 2024г г. разпали протести, които продължават вече 365 последователни дни. Демонстрантите продължават да се събират пред парламента със същите искания: свикване на нови парламентарни избори и освобождаване на задържаните по време на протестните действия.

Правителството на "Грузинската мечта" наложи огромни глоби за блокиране на пътища заради протести, повдигна наказателни обвинения срещу млади протестиращи, а наскоро прокара закон за до 14 дни лишаване от свобода за първо нарушение на блокиране на движението, като рецидивистите са изправени пред до една година затвор.