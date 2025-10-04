Безредици в Грузия след края на местните избори

Грузинската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия тази вечер срещу антиправителствени протестиращи, които се опитаха да влязат в президентския дворец "Орбелиани". Най-малко 6000 грузинци се събраха на опозиционен протест в центъра на Тбилиси, организиран в деня на местните избори. Протестиращите горят руски знамена и строят барикади. 14 полицаи са ранени.

"Във всички 64 общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, предварителните резултати на местните избори са над 70% в полза на партия "Грузинска мечта"", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ. "Високо ценим това голямо обществено доверие и още веднъж обещаваме да направим всичко възможно, за да го оправдаем", каза Кобахидзе. Каха Каладзе, бивш футболист на "Милан" и "Дженоа", спечели отново кметските избори в Тбилиси със 71% от гласовете, показват официалните данни.

В същото време поддръжникът на грузинската опозиция Паата Бурчуладзе обяви настоящото правителство за нелегитимно по време на протест в Тбилиси и протестиращи започнаха да щурмуват президентския дворец.