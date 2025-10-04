Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Безредици в Грузия след края на местните избори

Днес, 19:36
BGNES/EPA

Грузинската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия тази вечер срещу антиправителствени протестиращи, които се опитаха да влязат в президентския дворец "Орбелиани". Най-малко 6000 грузинци се събраха на опозиционен  протест в центъра на Тбилиси, организиран в деня на местните избори. Протестиращите горят руски знамена и строят барикади. 14 полицаи са ранени. 

"Във всички 64 общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, предварителните резултати на местните избори са над 70% в полза на партия "Грузинска мечта"", заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ. "Високо ценим това голямо обществено доверие и още веднъж обещаваме да направим всичко възможно, за да го оправдаем", каза Кобахидзе. Каха Каладзе, бивш футболист на "Милан" и "Дженоа", спечели отново кметските избори в Тбилиси със 71% от гласовете, показват официалните данни. 

В същото време поддръжникът на грузинската опозиция Паата Бурчуладзе обяви настоящото правителство за нелегитимно по време на протест в Тбилиси и протестиращи започнаха да щурмуват президентския дворец. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Грузия

Още новини по темата

ЕП изключи влизането на Грузия в ЕС до провеждането на честни избори
20 Юли 2025

Футбол? Борба? Не, гордостта на Грузия е ръгбито
29 Март 2025

Саакашвили получи нова присъда от 9 г. затвор
12 Март 2025

ЕС спира визовите привилегии за грузински дипломати
24 Яну. 2025

Грузинците не успяха да спрат инаугурацията на новия "президент"
29 Дек. 2024

Футболист стана шестия президент на Грузия
14 Дек. 2024

САЩ налагат санкции на 20 грузински министри и депутати
13 Дек. 2024

Нидерландия призова ЕС да спре безвизовия режим с Грузия
06 Дек. 2024

В Грузия започнаха обиски и арести на опозиционни лидери
04 Дек. 2024

Три страни готвят санкции срещу грузинското МВР заради репресиите
02 Дек. 2024

Грузинската полиция арестува 107 души заради прозападния протест
30 Ноем. 2024

Грузинският посланик в София подаде оставка в знак на протест
29 Ноем. 2024

Грузия спира преговорите за ЕС за 4 години
28 Ноем. 2024

Бивш футболист се спряга за новия президент на Грузия
27 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар