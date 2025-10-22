Германия отзова временно посланика си в Грузия

EPA/BGNES В Тбилиси отново имаше опозиционни протести заради резултатите от местните избори

Германия отзовава временно за консултации посланика си в Грузия, обяви Министерството на външните работи в Берлин, цитирано от ДПА, предаде БТА.

В публикация в Екс в неделя вечер ведомството посочи, че грузинското ръководство e предприело враждебни действия срещу Европейския съюз и лично срещу германския посланик Петер Фишер. Министерството допълни, че по тази причина е взело решението да отзове Фишер от Тбилиси, докато обмисли как да постъпи по-нататък. Дипломатическото ведомство посочи, че Грузия специално ще бъде поставена като тема на заседанието на външните министри от ЕС ден по-късно. Преди около две седмици Министерството направи пред грузинския шарже д'афер в Берлин официален демарш срещу отношението към Фишер.

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе обвини дипломата, че се меси във вътрешните работи на страната му, а поводът бяха многократните критики от страна на Фишер срещу авторитарния курс на правителството в Тбилиси, отбелязва ДПА.

В края на септември Фишер си навлече упреци от страна на грузинското ръководство, след като отиде на съдебно заседание срещу опозиционни фигури и поради това бе извикан да дава обяснения в Министерството на външните работи в Тбилиси.

Грузия от около година се намира в тежка политическа криза, отбелязва германското издание „Франфуртер алгемайне цайтунг“.

Управляващата партия „Грузинска мечта“ се обяви за победител на изборите през 2024 г. на фона на твърдения за изборни измами. След това Кобахидзе замрази действието на член от конституцията, в който е изрично записано, че Грузия се стреми към европейска интеграция.

Последваха седмици на протести, основно в столицата, но и в други градове.

Кобахидзе многократно заплаши протестиращите. „Ще направим всичко необходимо, за да премахнем напълно либералния фашизъм от Грузия“, каза той през декември миналата година.

Впоследствие обаче демонстрациите постепенно затихнаха, което позволи на управляващите да задържат много опозиционери и журналисти, посочва ФАЦ.

ПОСТЕПЕННО ИЗОСТРЯНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО

Отзоваването на германския посланик е кулминация на дълго тлеещо напрежение между него и проруския премиер на Грузия Кобахидзе, отбелязва германското сп. „Шпигел“. Миналия месец освен че го обвиниха в намеса във вътрешните работи на Грузия, Кобахидзе и парламентарният шеф Шалва Папуашвили публично заговориха за вариант да го изгонят от Грузия.

Фишер първо все повече започна да критикува правителството, че е авторитарно, после посети съдебни дела срещу опозиционери, а чашата на търпението на властта в Тбилиси съвсем преля, когато посланикът нае къща на опозиционен политик. Папуашвили обвини опозиционния политик в данъчни измами, а Фишер – в съучастие.

ГЛОБА ЗА ВЪНШЕН МИНИСТЪР

Фишер не е единственият представител на ЕС, с когото грузинското правителство си разчиства сметките напоследък, отбелязва „Шпигел“. Миналия четвъртък грузинското Министерство на външните работи наложи финансова глоба на финландския външен министър Елина Валтонен, след като тя се солидаризира с антиправителствентие протести. Валтонен направи това при посещение в Грузия в качеството си на ротационен председател на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

На площада пред парламента, мястото в Тбилиси, където традиционно се организират проевропейските протести в грузинската столица, бе излъчено нейно видеообръщение, в което тя говори за основните права и свободи на човека. Властта в Грузия веднага я упрекна, че с изявлението си се отклонила от официалната програма на визитата си.

ОБВИНЕНИЯ В НАЦИЗЪМ И ГЬОБЕЛСОВА ПРОПАГАНДА

Фишер обвини грузинското правителство и някои медии в непристойни подмятания за нацисткото минало на Германия, отбелязва Франс прес.

„Германия отхвърля всякакво използване на понятия и препратки към нацистка Германия, които са исторически, политически и морално погрешни, защото принизяват жертвите (на тази идеология) и имат негативни измерения“, написа той в неотдавнашна публикация в Екс.

Поводът бе изказване на Кобахидзе, в което той обвини ОССЕ в „гьобелсова пропаганда“.

Преди това Организацията излезе със становище, че в Грузия се наблюдава „стремително влошаване на демокрацията и състоянието на човешките права“.

В края на септември Кобахидзе заяви за „Евронюз“, че пътят на Грузия към ЕС е „твърд и необратим“.

„Грузинска мечта“ бе основана от бизнесмена милиардер и бивш премиер Бидзина Иванишвили, най-богатия човек в Грузия. От края на 2024 г. той е санкциониран от САЩ за „подкопаване на демократичното и евро-атлантическо бъдеще на Грузия в полза на Русия“.

ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ВЛАСТТА НА ГРУЗИНСКА МЕЧТА И НОВ ЕТАП НА КРИЗАТА

На 4 октомври политическата криза навлезе в нов етап, след като в Грузия се произведоха избори за местна власт.

Кобахидзе обяви, че "във всички общини без изключение, включително Тбилиси и другите големи градове, резултатите на местните избори сочат над 70% в полза на управляващата партия "Грузинска мечта".

Опозиционните партии бойкотираха вота и отново обвиниха управляващите в манипулиране на резултата.

Още същата вечер последва митинг в Тбилиси, на който привържениците на опозицията опитаха да щурмуват президентския дворец и се стигна до сблъсъци с полицията.

По данни на местни медии, при стълкновенията са били ранени 21 служители на реда и шестима демонстранти.