Правителството на ФРГ нареди на компания да спре вноса на руски газ

Германското правителство изиска от бивша дъщерна компания на „Газпром“ да прекрати договора за доставки на втечнен природен газ от Русия.

Министерството на икономиката на Германия е поискало от държавната енергийна компания SEFE (Securing Energy for Europe GmbH), която по-рано е принадлежала на „Газпром“, да прекрати договора за доставка на руски втечнен природен газ. Това съобщава Bloomberg, позовавайки се на изявление на ведомството.

Министерството посочва, че компанията може да прекрати споразумението, използвайки механизма за форсмажорни обстоятелства. Тази правна клауза позволява на компаниите да не изпълняват договорните си задължения и може да бъде приложена във връзка с последните санкции на Европейския съюз срещу Москва и стремежа на блока да се откаже от руските енергийни източници, се подчертава в документа. 19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия, който бе утвърден наскоро, забранява внос на руски втечнен природен газ от 1 януари 2027г.