Към момента руските власти отправят само "настойчива препоръка", а не официална забрана за пътуване до Германия.

"Министерството на външните работи на Русия призовава руснаците да се въздържат от пътувания до Германия без особена необходимост." Това изявление беше направено от официалния представител на руското външно министерство, Мария Захарова по време на брифинг днес, 25 декември, и е част от ескалиращото напрежение в дипломатическите отношения между Москва и Берлин. Захарова отбеляза, че представителите на германските власти нарушават правата на руснаците във ФРГ.

Тя посочи като основна причина зачестилите случаи на "произвол" от страна на германските митнически власти. Даден бе пример с инцидент на летището в Щутгарт, където на руска гражданка са били иззети лични вещи (дрехи и пари в брой) под предлог за нарушаване на санкционния режим.

В руските медии се обсъжда и неотдавнашен случай от 16 декември на летището в Мюнхен, при който главният треньор на футболния клуб "Зенит" Сергей Семак е бил глобен за покупка на луксозни стоки, забранени за износ към Русия според санкциите на ЕС.

Руското външно министерство официално квалифицира Германия като "територия на безправието" за своите граждани, твърдейки, че санкциите на ЕС се прилагат избирателно и по унизителен начин спрямо обикновените пътници.

Към момента това е само "настойчива препоръка", а не официална забрана за пътуване.

Основният риск за руските граждани в момента е свързан с Регламент № 833/2014 на ЕС, според който митническите органи могат да конфискуват предмети, попадащи в списъка със санкции (автомобили, козметика, битова техника, луксозни стоки), дори ако са за лична употреба. Руското посолство в Берлин предупреждава, че възможностите му за оказване на правна помощ са ограничени поради намаления дипломатически състав.