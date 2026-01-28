Медия без
Deutsche Bank е изправена пред нов финансов скандал

30 следователи претърсват банкови офиси заради пране на пари, свързани с Роман Абрамович

Днес, 18:28
Адвокатите на Абрамович отричат техният клиент да има връзка с претърсванията
ЕПА/БГНЕС
Адвокатите на Абрамович отричат техният клиент да има връзка с претърсванията

Германската банка Deutsche Bank е изправена пред риск от нов финансов скандал. От сряда сутринта служители на Федералната криминална полиция ( BKA) по нареждане на прокуратурата извършват обиски в централата на банката във Франкфурт на Майн и в неин офис в Берлин.

По информация на Der Spiegel, малко след 10:00 ч. около 30 цивилни следователи са влезли в сградата на банката във Франкфурт.

От прокуратурата във Франкфурт на Майн съобщиха в отговор на запитване, че се води разследване „срещу засега неизвестни отговорни лица и служители на Deutsche Bank“ по подозрения за пране на пари. Според прокуратурата банката в миналото е поддържала бизнес отношения с чуждестранни компании, за които има съмнения, че са били използвани „с цел пране на пари“. На този етап прокуратурата не дава допълнителни подробности.

Източници, запознати със случая, определят разследването като особено чувствително. По данни на Der Spiegel обиските са свързани с компании, които разследващите свързват с руския олигарх Роман Абрамович, който е включен в санкционния списък на Европейския съюз от пролетта на 2022 г.

Адвокатът на Абрамович заяви, че на неговия клиент „не са известни каквито и да било разследвания на германските власти по този въпрос“. По думите му Абрамович „винаги е действал в съответствие с действащите национални и международни закони и разпоредби“, а всякакви твърдения за противното са „неверни и уронващи репутацията му“.

От Deutsche Bank потвърдиха, че в нейни офис помещения „в момента се провеждат действия на прокуратурата във Франкфурт“. Банката заяви, че съдейства изцяло на властите, но отказа да коментира допълнителни детайли.

През 2010–2014 г. Deutsche Bank беше глобално разследвана и санкционирана заради схема, при която чрез т.нар. mirror trading са били прехвърляни около $10 млрд. от Русия, нарушавайки американски закони за противодействие на пране на пари.

За това през 2017 г. банката бе глобена с $425 млн от New York State Department of Financial Services и допълнително с £163 млн от UK Financial Conduct Authority.

През 2015 г. банката трябваше да плати $258 млн. по наложени глоби в САЩ за това, че е обработвала транзакции за страни под санкции (като Иран, Либия, Сирия и др.).

През 2025 г. германският финансов регулатор BaFin наложи глоба от около €23 млн. за нарушения при продажба на деривати в Испания.

Deutsche Bank има стотици регулаторни нарушения и глоби от началото на века, общо над $20 млрд. санкции и уреждания по различни финансови нарушения (включително злоупотреби с токсични ценни книжа, манипулации на пазари и др.).

 

 

 

 

 

Ключови думи:

Deutsche Bank, Германия, Роман Абрамович

