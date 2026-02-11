Медия без
Германия иска преразглеждане на всички европейски регулации

12 Февр. 2026
Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди европейските лидери за бъдещето на икономиката на континента. Мерц подчерта, че статуквото вече не е вариант, ако ЕС иска да се конкурира с икономическите гиганти САЩ и Китай.

"Китай изгражда големи соларни паркове в света в рамките на няколко месеца. В ЕС отнема години само проектът да бъде одобрен. Затова предлагам да се въведе фундаментален принцип в повечето процедури по издаване на разрешителни: Всеки проект, който не бъде разгледан в рамките на няколко седмици или месеца, ще се счита за автоматично одобрен", заяви Мерц.

Мерц призова за "дерегулация на всеки сектор". "Козметичните промени в законите не са достатъчни. Призовавам за „регулаторна чиста таблица“. Трябва системно да преразгледаме целия набор от съществуващо законодателство на ЕС", каза канцлерът.

Мерц потвърди ангажимента на Германия за работа по отношение на изменението на климата. "Напълно съм съгласен с всички, които казват, че търсим инструменти, правилните инструменти. Но не за сметка на нашата индустрия, за сметка на работните места в нашата индустрия. Това е неприемливо."

"Ако изоставаме по-дълго с нашите темпове на растеж, с нашите иновационни способности, с пазара на труда, ще загубим тази битка. И никога повече няма да наваксаме, защото светът се променя толкова фундаментално", категоричен е Мерц.

