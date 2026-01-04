Германското разузнаване подслушвало Обама на "Air Force One"

Германското външно разузнаване (BND) тайно е подслушвало телефонните разговори на американския президент Барак Обама в продължение на няколко години, прехващайки комуникации от борда на президентския самолет „Air Force One“. В подкаста на заместник-главния редактор на „Bild“ Паул Ронцхаймер, в който гостува известният разследващ журналист от вестник „Die Zeit“ Холгер Старк, който бе публикуван днес, бяха изнесени нови, по-детайлни подробности за това как точно е работило разузнаването.

Наблюдението е прекратено през 2014 г. и не е било разрешено от канцлера Ангела Меркел. BND се е възползвала от слабото криптиране на самолетните връзки, като е съхранявала транскриптите при строги ограничения и ги е унищожавала след употреба.



Холгер Старк обяснява, че американците често са използвали връзки, които са били или лошо криптирани, или изобщо не са имали защита поради технически пропуски. Германското разузнаване е идентифицирало над дузина конкретни честоти, използвани от президентския самолет за тези комуникации, и ги е подслушвало целенасочено. Потвърждава се, че за да се избегнат следи, е съществувала вътрешна директива: транскриптите от разговорите на Обама са били предавани само в едно единствено хартиено копие, което е било унищожавано веднага след прочитане.

Според новите данни, предоставени от Старк, Канцлерството (Kanzleramt) дълго време изобщо не е знаело за тази дейност на BND. Това потвърждава тезата за „държава в държавата“, при която разузнаването е действало по своя инициатива, без официална шпионска заповед срещу американския президент.

Скандалът избухна още преди повече от 10 години, след като стана ясно, че BND е използвала т.нар. „селектори“ (имейл адреси, телефонни номера и IP адреси), предоставени от американската Агенция за национална сигурност (NSA), за да шпионира европейски цели, включително френското президентство и Европейската комисия. Разкритията за действията на BND бяха особено иронични, тъй като през 2013 г. Едуард Сноудън разкри, че американската NSA е подслушвала мобилния телефон на самата Ангела Меркел. Тогава тя произнесе известната фраза: "Шпионирането между приятели е абсолютно недопустимо".

Разследвания на германски медии (като Der Spiegel) по-късно разкриха, че BND не се е ограничавала само до Обама. Списъкът с цели е включвал държавния секретар на САЩ Джон Кери, както и множество дипломатически и икономически обекти на съюзнически държави.

В резултат на тези разкрития Бундестагът прие мащабна реформа на закона за BND през 2016 г. Новите правила въведоха по-строг контрол върху дейността на службата и изрично забраниха икономическия шпионаж срещу партньори от ЕС и НАТО, освен в изключителни случаи, свързани с тероризъм или киберсигурност