Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Адолф Хитлер може да спечели изборите в Намибия

Днес, 08:24
Адолф Хитлер Уунона
Адолф Хитлер Уунона

Адолф Хитлер е жив и активно участва в политиката на Намибия. Става дума обаче за Адолф Хитлер Уунона, 59-годишен намибийски политик, който ръководи окръг Омпудя от 2004 г. Тази година той отново ще участва в изборите и може да бъде преизбран на поста. Намибийският Хитлер наистина е кръстен на фашиста, но по негови думи, баща му не е разбирал „какво е защитавал Хитлер“, а самият политик няма никакво отношение към нацизма.

Уунона е дългогодишен член на управляващата партия SWAPO (Организация на народа на Югозападна Африка). Тази партия исторически е водеща в борбата за независимост на Намибия срещу режима на апартейд. Самият Уунона е бивш активист срещу апартейда. През 2004, 2010, 2015 и 2020 той е печелил изборите в Омпудя, като последния път - с 85% от гласовете.
Не е странно, че някой в Намибия има немско име - страната е бивша германска колония (Германска Югозападна Африка) до 1915 г. Поради тази историческа връзка, германски имена, включително някои, които днес се смятат за силно натоварени, не са необичайни сред намибийското население.

Уунона често изписва името си като "Адолф Х. Уунона" или само "Адолф Уунона" в официални документи и предизборни бюлетини, като пълното му име обикновено става обществено достояние след публикуване на пълните резултати от изборите.

Той многократно е заявявал пред медиите, че няма никакви планове за "световно господство" и че името му е просто съвпадение, като добавя, че е твърде късно да го смени, тъй като е част от официалната му лична карта.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Адолф Хитлер, Намибия, Германия

Още новини по темата

Спор за пенсионни промени заплашва германското правителство
19 Ноем. 2025

Правителството на ФРГ нареди на компания да спре вноса на руски газ
12 Ноем. 2025

Германия ще депортира сирийци
04 Ноем. 2025

Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
02 Ноем. 2025

Външният министър на Германия отмени визита в Китай
25 Окт. 2025

Германия отзова временно посланика си в Грузия
22 Окт. 2025

Германия освобождава от данъци работещите пенсионери
15 Окт. 2025

Германия започва ударно да строи бомбоубежища
08 Септ. 2025

Германия връща редовната военна служба
27 Авг. 2025

3-ма загинаха и 50 са ранени в тежка жп катастрофа в Германия
27 Юли 2025

Pepco фалира в Германия
27 Юли 2025

В Германия обмислят да вдигнат пенсионната възраст до 70 г.
27 Юли 2025

Германия остава само с 3 системи Patriot от 12
19 Юли 2025

Германия се готви да купи американска ракетна система "Тайфун"

15 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън