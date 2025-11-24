Адолф Хитлер може да спечели изборите в Намибия

Адолф Хитлер е жив и активно участва в политиката на Намибия. Става дума обаче за Адолф Хитлер Уунона, 59-годишен намибийски политик, който ръководи окръг Омпудя от 2004 г. Тази година той отново ще участва в изборите и може да бъде преизбран на поста. Намибийският Хитлер наистина е кръстен на фашиста, но по негови думи, баща му не е разбирал „какво е защитавал Хитлер“, а самият политик няма никакво отношение към нацизма.

Уунона е дългогодишен член на управляващата партия SWAPO (Организация на народа на Югозападна Африка). Тази партия исторически е водеща в борбата за независимост на Намибия срещу режима на апартейд. Самият Уунона е бивш активист срещу апартейда. През 2004, 2010, 2015 и 2020 той е печелил изборите в Омпудя, като последния път - с 85% от гласовете.

Не е странно, че някой в Намибия има немско име - страната е бивша германска колония (Германска Югозападна Африка) до 1915 г. Поради тази историческа връзка, германски имена, включително някои, които днес се смятат за силно натоварени, не са необичайни сред намибийското население.

Уунона често изписва името си като "Адолф Х. Уунона" или само "Адолф Уунона" в официални документи и предизборни бюлетини, като пълното му име обикновено става обществено достояние след публикуване на пълните резултати от изборите.

Той многократно е заявявал пред медиите, че няма никакви планове за "световно господство" и че името му е просто съвпадение, като добавя, че е твърде късно да го смени, тъй като е част от официалната му лична карта.