Археолози откриха тъкан на 5000 г. в Магурата

Фрагменти от текстил на 5000 години са открити при археологическите проучвания в пещерата Магура край Белоградчик, съобщи БНР. "Поради климатичните условия у нас, това наистина е много рядко срещана находка", коментира д-р Ваня Ставрева от Регионалния исторически музей във Видин.

"Казвам 5000 години, защото тези фрагменти бяха намерени в археологическа структура, от която миналата година бяхме взели въглени за датиране по радиовъглеродния метод. Няколко проби, които бяха направени, я датират между 3300 и 3000 г. пр. Хр., тоест преди 5000 години от днешно време", посочи още тя.

Откритата тъкан е изработена от коноп, сочат анализите. Засега археолозите не могат да кажат дали е била част от дреха, или е имала друго предназначение в бита.

"Находката ще допринесе за популяризирането на Магурата, защото тя е богатство не само за България и Европа, но и за света - коментира кметът на Белоградчик Боян Минков. - Рекламата на тази пещера тепърва предстои, защото нещата, които правим с Ваня Ставрева и Ивайло Крумов, ще доведат много туристи и ще направят много популярна нашата пещера. В момента, за съжаление, не е това, което трябва да бъде. Затова за мен тази находка е от изключително значение, защото ще покаже, че пещерата Магура е много различно и специално място."

Уникалната находка ще бъде включена в годишната изложба на Националния археологически институт с музей при БАН. Археологическото проучване на пещерата Магура се провежда за трета поредна година от екип на Регионалния исторически музей във Видин и Историческия музей в Белоградчик. В него участват Ивайло Крумов, директор на белоградчишкия музей, и д-р Ваня Ставрева, археолог от видинския музей.