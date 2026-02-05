Японски град отмени фестивала на сакурата заради невъзпитани туристи

Японските власти в град близо до планината Фуджи отмениха тазгодишния фестивал на черешовия цвят, заявявайки, че нарастващият брой туристи е неуправляем за местните жители. Притокът на туристи към град Фуджийошида доведе до хронични задръствания и боклуци, а някои жители казват, че са виждали туристи, които са нарушители или са се държали непристойно в частни градини, пише Би Би Си.

Районът е популярна дестинация през пролетта, защото световноизвестните японски вишни са в пълен разцвет и могат да бъдат възхитителни на фона на планината Фуджи. Но живописните пейзажи застрашават "спокойния живот на гражданите“, обясни кметът на града, добавяйки: "Имаме силно чувство за криза."

"За да защитим достойнството и жизнената среда на нашите граждани, решихме да свалим завесата на 10-годишния фестивал", каза той. През април 2016 г. властите обявиха, че ще отворят портите на парка Аракураяма Сенген, за да приемат туристи по време на сезона на сакурата. Паркът предлага панорамна гледка към града, където туристите обичат да си правят снимки за Инстаграм.

Властите на Фуджийошида започнаха да организират ежегодното събитие в парка Аракураяма Сенген с надеждата да подобрят привлекателността на района и да увеличат броя на посетителите, като създадат "оживена атмосфера в района". Властите обаче твърдят, че броят на посетителите през последните години "се е увеличил драстично, надхвърляйки капацитета на града и води до свръхтуризъм, което оказва сериозно влияние върху жизнената среда на местните".

Сега до 10 000 посетители се стичат в града ежедневно по време на пиковия сезон на цъфтеж, добавят властите на Фуджийошида в изявление. Проблем е не само броят на туристите, но и тяхното поведение: властите на града съобщават, че туристите са "отваряли врати на частни домове без разрешение да използват тоалетната", замърсявали са и са "уринирали в частни дворове, както и са вдигали шум, когато жителите са посочвали това".

Въпреки че фестивалът няма да се проведе, градът се готви за увеличен брой посетители през април и май. Това не е първият път, когато японските власти трябва да предприемат мерки, за да се справят с туристите, запалени по фотографията. През 2024 г. властите блокираха едно от най-емблематичните места за фотография в Япония във Фуджикавагучико с голяма черна бариера в опит да възпрат невъздържаните туристи.

Жителите на Фуджикавагучико обвиниха чуждестранните посетители, че замърсяват и паркират незаконно, докато търсят перфектната снимка.

ПРОЛЕТНО ТАЙНСТВО

Ханами - в превод буквално "съзерцаване на цветовете", е един от най-древните обичаи в Япония и се е превърнал в символ на нацията и отношението й към живота. Цъфтежът на японската вишна се чества като национален празник. Още в края на март радиостанциите и телевизиите обявяват Сакура Зенсен - фронт на вишневия цвят. Видеоекраните на гарите и летищата показват състоянието на цветчетата по транспортната карта - много хора пресичат от единия до другия край на Япония, за да посетят места, които са известни с хубостта на вишневите си дръвчета. С разцъфването на вишните компании и семейства се надпреварват да си запазят места за пикник под най-хубавите дръвчета в храмовете и парковете. В Токио работещите в офисите устройват нощно Ханами, увеселения с пиене на саке в големия парк "Уено" или покрай рова, заобикалящ Императорския дворец. Мнозина си взимат отпуск или работодателите ги освобождават доброволно.

В наши дни съществуват близо 400 вида сакура. Най-разпространените цветове, в които цъфти японската вишна, са розово и бяло, но тя може да цъфти и в червено и жълто - има дори видове, които променят цвета си по време на цъфтежа.

В древни времена обичаят на съзерцаването на цветовете е пренесен от китайския императорски двор. В началото се свързвал с цветовете на сливата - растение пренесено от Китай, но от епохата Хеиан (794-1185 г. ) насам ритуалът се прехвърля върху местните диви вишни. Първоначално Ханами е религиозен церемониал, провеждан в точно определен ден и покрай другото предсказващ дали годината ще даде добра оризова реколта.

Празниците на вишневия цвят започват да се честват от обикновеното население през XVII век. Семейства и приятели изкачвали склоновете на планините и правели весели сбирки под дърветата, обикновено придружени с изпиването на много саке. Ханами продължава и през нощта, когато се нарича yozakura (нощна сaкура). На дърветата се закачват книжни фенери. Повечето градове провеждат паради, карнавали и панаири. По кафенета и магазини се появяват специфични продукти и напитки: например "сакура тя" е чай от листенца от нацъфтели вишни, а "сакура мочи" са сладкишчета от лепкав ориз със сладък пълнеж от пюре от червен боб, увити в подсолени вишневи листа. Цветовете на вишната се съхраняват в сол, а когато се попарят с гореща вода, се получава благоуханно и леко питие. То може да бъде сервирано по всяко време, но е традиционно при сватби и тържествени церемонии. Така мимолетната красота на вишневия цвят е съхранена за още един миг от вечността.