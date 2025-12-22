Япония рестартира най-голямата атомна електроцентрала в света

БГНЕС Япония предприе предпазлив подход към ядрената енергия, откакто през 2011 г. масивно земетресение с магнитуд 9,0 и последвало цунами предизвикаха ядрена авария в АЕЦ "Фукушима". Това беше най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил през 1986 г.

Японските власти одобриха решение за рестартиране на най-голямата атомна електроцентрала в света, която е в пауза повече от десетилетие след ядрената катастрофа в АЕЦ "Фукушима", предава Си Ен Ен.

Префектурното събрание на Ниигата, дом на централата Кашивазаки-Карива, одобри в понеделник законопроект, който дава възможност на ккомпанията Tokyo Electric Power Company (TEPCO) да рестартира един от седемте реактора на централата. Компанията планира да пусне отново в експлоатация реактор № 6 на 20 януари, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Япония предприе предпазлив подход към ядрената енергия, откакто през 2011 г. масивно земетресение с магнитуд 9,0 и последвало цунами предизвикаха ядрена авария в АЕЦ "Фукушима". Това беше най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил през 1986 г. След бедствието Япония затвори всичките си 54 атомни електроцентрали, включително Кашивазаки-Карива, която се намира в крайбрежния и пристанищен район Ниигата, на около 320 километра северно от Токио. Оттогава Япония рестартира 14 от 33-те си ядрени реактора, които все още работят, твърди Световната ядрена асоциация.

Атомната станция в Ниигата ще бъде първата, която ще отвори отново под ръководството на TEPCO, компанията, която управляваше електроцентралата "Фукушима". Тя се опитва да увери жителите, че планът за рестартиране е безопасен.

Преди бедствието във "Фукушима", ядрените реактори на Япония осигуряваха около 30% от електроенергията на страната. Оттогава Япония увеличи зависимостта си от скъпи вносни изкопаеми горива, включително въглища и газ, за ​​да захранва страната. Около 60–70% от производството на електроенергия в Япония идва от вносни изкопаеми горива, което струва на страната около 10,7 трилиона йени (68 милиарда долара) само за изминалата година.