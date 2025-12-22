Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Япония рестартира най-голямата атомна електроцентрала в света

Кашивазаки-Карива беше затворена в продължение на 15 години след аварията във Фукушима

Днес, 09:08
Япония предприе предпазлив подход към ядрената енергия, откакто през 2011 г. масивно земетресение с магнитуд 9,0 и последвало цунами предизвикаха ядрена авария в АЕЦ "Фукушима". Това беше най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил през 1986 г.
БГНЕС
Япония предприе предпазлив подход към ядрената енергия, откакто през 2011 г. масивно земетресение с магнитуд 9,0 и последвало цунами предизвикаха ядрена авария в АЕЦ "Фукушима". Това беше най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил през 1986 г.

Японските власти одобриха решение за рестартиране на най-голямата атомна електроцентрала в света, която е в пауза повече от десетилетие след ядрената катастрофа в АЕЦ "Фукушима", предава Си Ен Ен.

Префектурното събрание на Ниигата, дом на централата Кашивазаки-Карива, одобри в понеделник законопроект, който дава възможност на ккомпанията Tokyo Electric Power Company (TEPCO) да рестартира един от седемте реактора на централата. Компанията планира да пусне отново в експлоатация реактор № 6 на 20 януари, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Япония предприе предпазлив подход към ядрената енергия, откакто през 2011 г. масивно земетресение с магнитуд 9,0 и последвало цунами предизвикаха ядрена авария в АЕЦ "Фукушима". Това беше най-тежката ядрена катастрофа в света след Чернобил през 1986 г. След бедствието Япония затвори всичките си 54 атомни електроцентрали, включително Кашивазаки-Карива, която се намира в крайбрежния и пристанищен район Ниигата, на около 320 километра северно от Токио. Оттогава Япония рестартира 14 от 33-те си ядрени реактора, които все още работят, твърди Световната ядрена асоциация.

Атомната станция в Ниигата ще бъде първата, която ще отвори отново под ръководството на TEPCO, компанията, която управляваше електроцентралата "Фукушима". Тя се опитва да увери жителите, че планът за рестартиране е безопасен.

Преди бедствието във "Фукушима", ядрените реактори на Япония осигуряваха около 30% от електроенергията на страната. Оттогава Япония увеличи зависимостта си от скъпи вносни изкопаеми горива, включително въглища и газ, за ​​да захранва страната. Около 60–70% от производството на електроенергия в Япония идва от вносни изкопаеми горива, което струва на страната около 10,7 трилиона йени (68 милиарда долара) само за изминалата година.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Япония, Кашивазаки-Карива, Фукушима

Още новини по темата

Япония предупреди за мегаземетресение
09 Дек. 2025

7.6 по Рихтер разтресе японския остров Хокайдо

08 Дек. 2025

Японски и китайски кораби се въвлякоха в нов конфликт около спорни острови
02 Дек. 2025

Китайски кораби се появиха в японски води
16 Ноем. 2025

За първи път жена оглави правителството на Япония
21 Окт. 2025

За пръв път жена ще управлява Япония
04 Окт. 2025

Премиерът на Япония подава оставка заради провал на изборите
07 Септ. 2025

Хирошима отбеляза 80 години от американската атомна бомбардировка
06 Авг. 2025

В Япония вече дават баби под наем
12 Юли 2025

Япония закъса с ориза
25 Май 2025

Земетресение с магнитуд 6,9 разтресе Япония
13 Яну. 2025

Японец нахлул в над хиляда жилища, за да се разтовари от стреса

27 Ноем. 2024

Япония революционизира транспортния сектор
10 Ноем. 2024

Бомба от Втората световна война се взриви на японско летище
02 Окт. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ