За първи път жена оглави правителството на Япония

Днес, 09:48
Санае Такаичи беше избрана днес за първата жена премиер на Япония.
Лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП) Санае Такаичи беше избрана днес за първата жена премиер на Япония след гласуване в Камарата на представителите на парламента (долната камара - Сангиин), предава БТА, като се позовава на японската новинарска агенция Киодо.

Тя беше подкрепена от Партията на японското възстановяване (ПЯВ), новия коалиционен партньор на ЛДП, на фона на политическите промени, предизвикани от нарастващата динамика на многопартийната система в страната, отбелязва Киодо. Мнозинството за 64-годишната бивша вътрешна министърка бе осигурено от 237 гласа в 465-местната камара.

Въпреки че коалицията между ЛДП и ПЯВ не разполага с пълно мнозинство в Камарата на представителите, изборът на Такаичи за наследник на Шигеру Ишиба беше практически гарантиран, тъй като опозиционните сили не успяха да излъчат общ кандидат.

Такаичи ускори формирането на новото правителство, обърна внимание Киодо. Близък до нея източник заяви, че тя ще избере депутатката от ЛДП Сацуки Катаяма за министър на финансите, тъй като и двете са привърженички на меката фискална политика.

С Катаяма, която е бивш старши служител във финансовото министерство и бивш министър на регионалното развитие, Такаичи очевидно се стреми да създаде усещане за обновяване в правителството, назначавайки жени на ключови постове, отбелязва агенцията.

Новата министър-председателка е решила да избере и парламентаристката от ЛДП Кими Онода за министър на икономическата сигурност, както и съпартиеца ѝ Рьосей Акадзава, досегашния главен преговарящ със САЩ по въпросите за митата, за министър на търговията. С неговото назначение новата министър-председателка се стреми да осигури плавност на преговорите с Вашингтон.

Източникът на Киодо добавя, че Такаичи е склонна да предложи важни постове на четиримата си съперници в изборите за лидер на ЛДП, което показва намерението ѝ да демонстрира единство в партията.

Така например на поста на министър на отбраната Такаичи е готова да назначи Шинджиро Коидзуми, докато външен министър ще бъде Тошимицу Мотеги. И двамата бяха сред нейните конкуренти при последния вот за наследник начело на управляващата партия на подалия оставка премиер Шигеру Ишиба. Други двама са главният секретар на кабинета Йошимаса Хаяши, който може да бъде назначен за министър на вътрешните работи и комуникациите, и Такаюки Кобаяши, който вече заема поста на председател на Съвета за политически проучвания на ЛДП.

На ЛДП и ПЯВ им липсва мнозинство и в Камарата на съветниците, което ще накара Такаичи, застъпник на твърдолинейна отбранителна политика, да върви по тънък лед, докато търси сътрудничество с опозиционни партии, за да прокара законопроекти, акцентира Киодо. В същото време не се очаква представители от ПЯВ да заемат постове в правителството. Вместо това коалиционният партньор на ЛДП ще има по-скоро консултативна роля, обобщава Киодо.

