7.6 по Рихтер разтресе японския остров Хокайдо

Има няколко ранени в хотел, очаква се цунами

08 Дек. 2025Обновена
Силно земетресение, с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер, разлюля остров Хокайдо в Североизточна Япония, предадоха Киодо и Асошиейтед прес. Издадено е предупреждение за опасност от цунами. Очакват се вълни с височина до 3 метра. 

 но за момента в крайбрежните селища са регистрирани приливни вълни до 40-50 см, съобщи по-късно японската метеорологична служба.

Епицентърът на земетресението е бил на изток от Аомори, най-северната префектура на главния японски остров Хоншу, южно от остров Хокайдо. Цунами с височина към 40 сантиметра е достигнало град Уракава в префектура Хокайдо и пристанището Муцу Огавара в префектура Аомори. Вълни, високи към 50 см, са регистрирани в Ивате.

Възможно е по-късно по-високи вълни да стигнат до северните брегове на Япония, предупреждава все пак метеорологичната служба.

Няколко души са били ранени в хотел в град Хачинохе, префектура Аомори, съобщи японската обществена телевизия.

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи съобщи в кратко изявление пред репортери, че правителството е създало спешна работна група, която да оцени незабавно степента на щетите. "На първо място поставяме живота на хората и правим всичко възможно", подчерта тя.

Атомните електроцентрали в региона извършват проверки за безопасност, според обществената телевизия. В централите във Фукушима, Аомори, Мияги и Томари не са засечени анормални промени.

Земетресението е било усетено и в центъра на Токио. След труса в град Аомори в едноименната префектура са били регистрирани пожари.

Юлиана Антонова, която живее в Токио, написа във "Фейсбук":

