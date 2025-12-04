Преговорите през 2015 г. спасили Гърция от връщане на драхмата

Бившият гръцки министър-председател Алексис Ципрас публикува автобиографията си "Итака" в която върху 760 страници разкрива подробности от критични моменти от неговото управление, особено по време на интензивните преговори с кредиторите през 2015 г. При представянето на книгата Ципрас обяви, че напуска СИРИЗА и ще направи нова своя партия.

С драматичен тон Ципрас описва в книгата многократното си напускане на Срещата на върха по време на 17-часовите преговори на 13 юли 2015 г.

Доналд Туск, по това време председател на Европейския съвет, казва "Край. Свърши се" и заедно с останалите европейски лидери ясно дават на Ципрас да се разбере, че ще изхвърлят Гърция от еврозоната. Ципрас се развиква и напуска срещата: „Това, което искате, не е споразумение; това е унижение". В стаята на гръцката делегация Ципрас казва на сънародниците си: „В този момент сме на драхмата. Всичко свърши“. Той описва това не като отчаяние, а като „горчиво осъзнаване“ на последиците.

Ципрас разказва: "Тръгвайки към нашия офис, вървейки по коридора, почувствах, че някой тича след мен. Имаше един френски полицай, който, без дъх, се втурна да ме спре, а Оланд го последва. Уморено се седнахме на малкия диван, единият от единия край, другият от другия, и той започна да ми казва: "Не, Алексис, не трябва да правим това. Трябва да останем и да отменим това решение"... След Оланд Туск дойде в нашия офис, за да ми каже, че веднага ще поеме инициативата за преодоляване на различията и постигане на споразумение".

"Когато преговорите приключиха и успяхме да постигнем споразумение, Меркел дойде в офиса на гръцката делегация, бледа от умора, и ми каза: "Алексис, хиляди часове преговарях през живота си. Участвах в преговорите за Украйна, за бомбардировките на улицата, водих преговори с Путин... но никога преди не съм изпитвала нещо подобно".

Ципрас описва и среща с Владимир Путин на която го моли Русия да купи гръцки държавни съкровищни бонове за 200-300 млн. долара. "Отговорът му не беше просто честен, но, бих казал, беше груб. Той ми каза, че би предпочел да даде парите, които поискахме, на сиропиталище, защото ако ги даде на Гърция, това би било като да ги хвърли в кошчето", пише Ципрас.

Ципрас отделя голямо място за отношенията си с други гръцки политици. Един от тях е финансовия му министър Янис Варуфакис.

"Много бързо Варуфакис премина от "актив" в отрицателен герой. Той не беше толериран в Еврогрупата не само от противниците ни, но и от нашите потенциални съюзници, дори от собствените му партньори". "Трябва да знаеш, че никое правителство не може да действа без министъра на финансите. Имате нужда от нормален министър на финансите", казал му покойният Константинос Мицотакис.

Капката, която преляла чашата на търпението на Ципрас била фотосесия на Янис Варуфакис и съпругата му Даная Страту. Те се снимали в дома си в Атина "в обстановка, която прилича повече на начин на живот в блясък, отколкото на министъра на финансите на лявото правителство в страна, която преживява период на национални изпитания". Най-голяма реакция предизвикала снимка, на която Янис и Даная били заснети пред маса, покрита с риба и морски дарове, на фона на Акропола".

"Варуфакис искаше да тества на бойното поле своите математически модели и теории на игрите, които преподаваше в академични класни стаи. В него имаше научна мания, склонност да се стигне до края, дори ако това може да доведе до срив на нашето планиране, колапс на правителството или дори на страната", пише Ципрас.

Варуфакис предложил да се раздават на пенсионерите ваучери вместо пари. "Когато чух това, не знаех дали да плача или да се смея. Реагирах: "Ти луд ли си? Как ще даваме ваучери вместо пенсии? Няма да останем нито един ден". Тогава Варуфакис предложил ваучерите да не са на хартия, а да са в смартфоните. "Той искаше пенсионерите да търгуват с мобилен телефон през 2015 г. Заради това безхаберие дискусията за мен приключи", заключи Ципрас.

