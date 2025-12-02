Путин и Уиткоф не постигнаха компромис

Руският президент Владимир Путин проведе 5-часови разговори в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Към тях се присъединиха Джаред Кушнър, зетят на американския президент, който имаше ключова роля в постигането на мир в Газа, Юрий Ушаков - най-високопоставеният външнополитически съветник на Владимир Путин, и специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев.

Въпреки че бе обявена за "конструктивна, много полезна и съдържателна", срещата е завършила без конкретен резултат. "Все още не са намерени компромиси и засега не се планира среща между лидерите на Русия и САЩ. Не обсъждахме конкретни формулировки и решения, а същността", заяви Ушаков след разговорите.

Няколко варианта на плана за урегулиране в Украйна бяха обсъдени на срещата в Кремъл, за пет часа успяхме да обсъдим подробно урегулирането на Украйна, отбеляза той. Териториалният въпрос е бил обсъден на среща в Кремъл, допълни Ушаков, но подчерта, че Русия и САЩ са се договорили да не разкриват детайли от преговорите.

Стана ясно, че Москва е получила още четири документа в допълнение към първоначалния план на Тръмп за урегулиране в Украйна от 28 точки.

"Компромисен вариант на мирния план няма. С някои неща сме съгласни, с други не сме", обясни съветникът на Путин.

Руският преговарящ Кирил Дмитриев посрещна Уиткоф на международното летище Внуково в Москва, а след това тримата се разходиха по Червения площад.

Русия може да "отреже Украйна от морето", ако Киев продължи пиратските действия срещу руски кораби. Русия действа в Украйна хирургически, "това не е война в буквалния смисъл на думата", заяви руският президент на инвестиционен форум в Москва, преди да се види с американските гости. Путин заяви, че Москва ще разшири обхвата на ударите по украинските пристанища заради украинските удари по три руски танкера от т.нар. сенчест фолт в Черно море миналата седмица.

"Русия допуска връщането на европейците на масата на преговорите, ако те вземат предвид реалностите във войната. Европа предлага неприемливи за Русия предложения за мирен план за Украйна", добави още Путин.

По същото време американският президент Доналд Тръмп заяви: "Всичко, което мога да ви кажа, е, че работим усилено, за да спасим между 25 хиляди и 30 хиляди души на месец — предимно мъже, предимно войници. Всеки месец - от 25 хиляди до 30 хиляди войници. Това е половин стадион. Вземете половината хора на стадиона, те ще бъдат унищожени. Убиват ги всеки месец. Това е лудост. Тази война е лудост".

Украинският президент Зеленски заяви, че ако днешните преговори на Уиткоф и Кушнър с Путин вървят добре, "ще се срещнем с Тръмп много бързо". "Сега сме по-близо до мира от всякога", каза Зеленски по време на реч в ирландския парламент.

Засега е ясно, че след преговори с Путин Уиткоф и Кушнър ще заминат за една от европейските страни, където имат планирана среща със Зеленски. В същото време Зеленски каза: "Има 20 точки от мирния план, които са разработени в Женева и финализирани във Флорида. По някои точки все още трябва да се работи".



Кулеба: Предстои тактическо поражение, но стратегическа победа

"Предстои ни много тежък период, в който ще трябва да приемем болезнената реалност", заяви бившият външен министър на Украйна Кулеба. Според него "пред Украйна предстои тактическо поражение, но стратегическа победа". "Ще бъде неприятно, трудно е да се примириш с реалността, но тактическото поражение не е краят. Това е признание, че днес Украйна все още няма достатъчно сили, за да спре Русия там, където трябва. Но ние вече сме достатъчно силни, за да не си позволим да бъдем унищожени", добави Кулеба, който бе освободен като министър на 5 септември т.г.

"Ако сега не бъде постигнато споразумение, тогава войната ще продължи много години. Ще бъде така, както е, и още по-лошо. Защото те, руснаците, няма да спрат, те имат ресурси и ние няма да спрем, защото имаме ресурси. Но фронтовата линия ще се движи, движи и движи всяка година", смята ексминистърът.