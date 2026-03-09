Тръмп и Путин са обсъдили Иран и Украйна

Американският президент Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин са провели телефонен разговор, в който са обсъдили конфликтът около Иран и мирните преговори за прекратяване на войната срещу Украйна. Това съобщи съветникът на Путин Юрий Ушаков, цитиран от РБК. Той твърди, че разговорът е бил по инициатива на Тръмп.

Путин е дал редица идеи, насочени към постигане на бързо политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта в Иран.

“В разговор с Тръмп Путин отбеляза успешното настъпление на руските войски, което би трябвало да насърчи Киев да се съгласи на споразумение“, каза президентски помощник. Не е ясно за какво успешно настъпление говори Путин. Руската армия не само, че забави рязко настъплението си в Украйна, но и за първи път от началото на 2024 г. загуби територия в резултат на контраатаки на ВСУ.

„Разговорът е бил делови, откровен и конструктивен. Президентът на САЩ отбеляза, че подобна комуникация трябва да се осъществява редовно, а лидерите изразиха готовност за това. Разговорът продължи около час“, заяви Ушаков.

Преди разговора с Путин Тръмп обяви, че има план за справяне с рязкото покачване на цените на петрола. „Имам план за всичко. Ще бъдете много щастливи“, каза той.

Според “Ройтерс” американската администрация разглежда варианта за смекчаване на санкциите срещу Русия за овладяване на цените на петрола. САЩ разрешиха на Индия да купува 30 дни руски петрол от танкери в морето.

По-рано днес Путин обяви, че Русия е готова да възобнови доставките на петрол и газ за Европа в светлината на кризата около Иран.. „Моля, никога не сме отказвали“, каза Путин на среща за световния пазар на петрол и газ в Кремъл, на която бяха поканени членове на правителството, служители на президентската администрация и управителят на Централната банка Елвира Набиулина.

„Ако европейските компании и европейските купувачи внезапно решат да се преориентират и да ни осигурят дългосрочно, устойчиво сътрудничество, освободено от политически натиск, ние сме готови да работим с европейците“, каза Путин.

Русия възнамерява да продължи доставките за Унгария и Словакия – последните две страни от ЕС, които продължават да купуват руски енергийни ресурси. Според Путин войната в Иран и блокадата на Ормузкия проток, през който преминава една трета от световната търговия с петрол ще „ударят цялата система на международните икономически отношения“ – инфлацията ще се увеличи, производството ще „пострада“ и на енергийните пазари ще се появи „нова ценова реалност“.