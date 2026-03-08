Медия без
Моджтаба Хаменей е избран за върховен лидер на Иран

08 Март 2026Обновена
Муджтаба Хаменей е на 58 години
Съветът на експерите в Иран е избрал за нов върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей, син на убития аятолах Али Хаменей, потвърдиха иранските държавни агенции Mehr и Fars.

Според члена на Съвета, цитиран от Ройтерс, новият върховен лидер на Ислямската република е бил избран в съответствие със съвета на Хаменей "той да бъде мразен от врага". 

Моджтаба Хаменей е на 58 години. Има непотвърдени данни, че при атаките миналата седмица е бил ранен. 

Върховният лидер е на върха на йерархията на властта в Иран, той има последната дума по всички държавни въпроси. Той е най-висшата политическа и религиозна фигура в Ислямската република, отбелязва Франс прес. 

Американският президент Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че "трябва да участва" в избора на наследник на Али Хаменей и даде да се разбере, че няма да приеме синът му да поеме поста, отбелязва АФП.

Малко по-рано днес Тръмп, цитиран от "Ройтерс", коментира, че "САЩ нямат намерение да се установяват в Иран".

"Искаме да изберем президент на Иран, който няма да въвлича тази страна във войни", заяви американският президент.

Израелската армия заяви, че ще продължи да преследва всеки наследник на следващия върховен лидер на Иран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на военните на фарси в социалната платформа "Екс".

В изявлението израелската армия също така предупреждава, че ще преследва всеки, който се опита да назначи наследник на аятолах Али Хаменей, визирайки духовния орган, натоварен с избора на нов върховен лидер на Ислямската република.

