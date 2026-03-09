Цената на петрола мина 100 долара за барел

ЕПА/БГНЕС За последен път американският суров петрол се търгуваше над 100 долара за барел на 30 юни 2022 г.

Цената на суровия петрол сорт „Брент“ надхвърли 100 долара за барел за първи път от повече от три години и половина. Причината е, че производството и транспортът в Близкия изток са сериозно възпрепятствани заради войната в Иран, съобщиха световните агенции.

Цената на барела „Брент“ достигна 116 долара малко след възобновяването на търговията при средна цена от 92,69 процента при затварянето на борсата в петък. Сортът „Уест Тексас Интермидиът“ (West Texas Intermediate) се продаваше за 118 долара за барел. Такива за последно бяха цените през юни 2022 г.

През миналата седмица американският суров петрол поскъпна с 36 процента, а сортът „Брент“ от Северно море, който е референтен за Европа – с 28 процента.

“Краткосрочните цени на петрола, които ще паднат бързо, когато унищожението на иранската ядрена заплаха приключи, са много малка цена, която САЩ и светът трябва да платят. Само глупаци биха мислили по друг начин!”, написа американският президент Доналд Тръмп по този повод в социалните мрежи.



Около 15 милиона барела суров петрол, около 20 процента от световното производство, обикновено се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, показват данни на независимата изследователска компания „Райстад Енерджи“ (Rystad Energy). Заплахата от ирански атаки с ракети и дронове обаче почти напълно е спряла движението на танкери по този морски път.

Ирак, Кувейт и Обединените арабски емирства ограничиха производството си заради запълването на петролните си резервоари в резултат на намалената възможност да изнасят суров петрол.

Иран, Израел и САЩ от началото на войната атакуваха петролни и газови инсталации, което допълнително задълбочи опасенията за доставките. През уикенда израелската армия нанесе удари срещу ирански петролни складове и петролен терминал за претоварване. Иран изнася около 1,6 млн. барела петрол дневно, основно за Китай, който може да бъде принуден да потърси алтернативни доставки, ако иранският експорт бъде спрян. Това е допълнителен фактор, който може да тласне петролните цени нагоре.

За последен път американският суров петрол се търгуваше над 100 долара за барел на 30 юни 2022 г., когато цената му достигна до 105,76 долара. За сорта „Брент“ това се случи последно на 29 юли 2022 г., когато цената му беше 104 долара, припомня АП.

В САЩ цената на галон обикновен бензин достигна 3,45 долара в неделя или с 47 цента повече отколкото седмица по-рано. Дизеловото гориво се продава за 4,60 долара галона.