Емирствата възобновиха частично полетите от и до Дубай

Довечера и утре ще бъдат прибрани още 400 души, МВнР призова всички българи в Ливан да напуснат страната

07 Март 2026Обновена

Дубай възобнови частично полетите от двете летища DXB (Dubai International Airport) и DWC (Al Maktoum International Airport / Dubai World Central), който бяха затворени тази сутрин заради атака на Иран с дронове. 

Няколко самолета на „Emirates“ прекратиха тази сутрин захода си за кацане на международното летище в Дубай (DXB) след като край Терминал 3, в близост до гейт C18, се издигна гъст дим в резултат на отломки от прихванати ирански ракети или евентуален нов удар. Отломките са паднали и на улицата в района на Терминал 2. Информация за пострадали няма.

Тогава авиокомпания "Emirates" обяви, че спира полетите от и до Дубай. Властите призоваха всички туристи да не отиват до летището до стабилизиране на ситуацията.

Международното летище в Дубай беше най-натовареният аеропорт за международни пътници в света преди тази война. През 2024 г. то обслужи 92 милиона пасажери. То е хъбът, чрез който „Emirates“ свързва шест континента. Всички планирани полети бяха преустановени на 1 март, след като отломки от прехващачи удариха летището и "Бурж ал Араб" в една и съща нощ. Ограничени операции бяха възобновени дни по-късно при капацитет от около 25% – приблизително 106 полета на ден срещу средно над 400 преди войната. Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (EASA) удължи предупреждението си за риск за цялото въздушно пространство над Персийския залив до 11 март.

Днес беше първият ден, в който тези ограничени операции трябваше да отпаднат.

Почти едновременно с атаката срещу летището в Дубай, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран няма да атакува страни, от които Иран не е нападан.

 
ВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ

Три български туроператора - "Аполо", "Марбро турс" и "Дари Тур", трябваше да приберат туристите си от Дубай с редовен полет на местната авиокомпания Fly Dubai. Авиокомпанията трябваше да възстанови редовните полети от Дубай до София след отварянето на въздушното пространство, но това не се случи. Засега полетът се води отложен от 9:40 за 15:00 ч. днес. 

Малко по-късно министърът на туризма Ирена Георгиева съобщи пред радио "Дарик", че общо 400 българи ще се приберат от Близкия изток с два полета от Дубай - тази вечер и утре сутрин. Тя добави, че до момента са извършени шест евакуации и са прибрани над 1300 български граждани от Близкия изток. Имало и завърнали се туристи от Йордания, които не влизат в този брой, защото са пътували по суша до Египет и оттам са се придвижили с редовни полети.

Георгиева съобщи, че Ситуационният център продължава да получава информация за индивидуални пътници, които имат желание да се завърнат. Според нея туроператори подготвят специализиран полет за прибиране на хора от столицата на Малдивите - Мале, Шри Ланка и Тайланд. В министерството нямало информация за български граждани, които да се намират в Израел или Иран, но в Ситуационния център можело и да има записани българи от тези страни.

 

ВСИЧКИ ДА НАПУСНАТ ЛИВАН

Същевременно министерството на външните работи (МВнР) призова всички българи, намиращи се в Ливан, да напуснат страната.

"Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан - заяви МВнР. - Приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат своевременно страната като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности."

Министерството публикува и начини за връзка с българското дипломатическо представителство в Бейрут: на номер: +961 5 453 658, както и на номерата за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766. 

Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: [email protected]  

